Yoğurtla karıştırılıp 3 adet yenilirse etkisi inanılmaz! Kimse anlatmamıştı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 01:20

Güncelleme: 24.05.2023 - 01:20

Yoğurt ve ceviz, sağlık açısından birçok faydası olan besinler arasında yer alır. Yoğurt, probiyotikler açısından zengin bir besindir ve bağırsak sağlığını da korumakadır. Aynı zamanda yoğurt iyi bir kanser savaşçısıdır. Organik olanı elbette. Ceviz ise omega-3 yağ asitleri, protein ve lifler açısından zengin bir kuruyemiştir. Yoğurt ve cevizin bir araya gelmesiyle hazırlanan karışım, özellikle sindirim sistemini düzenler ve bağırsak sağlığına iyi gelir. Ayrıca, bu karışımın kalp sağlığına da birçok faydası vardır ve kan basıncını kontrol altına alabilir. Yoğurt ve ceviz aynı zamanda, kemik sağlığını korumaya yardımcı olmaktadır. Özellikle sporcular için önerilir. Çünkü kasları güçlendirir. Bu besinlerin lezzetli bir kombinasyonu, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olabilir.

Ceviz dünyanın en faydalı gıdalarından biri olarak kabul ediliyor. Cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Cevizle ilgili pek bilinmeyen bir bilgi paylaşıldı. Haberciniz adlı internet sitesinde paylaşılan bir kür son dönemin en popüler kürleri arasında yer alıyor.

Yoğurt ve ceviz karışımıyla elde edilen kürün mucizevi faydaları paylaşıldı. İşte ceviz ve yoğurt karışımıyla ilgili bilmeniz gereken her şey!

Cevizle ilgili daha önce hiç bir yerde yer almayan bazı bilgiler ortaya çıktı. Dünya genelindeki çok sayıda bilim insanı da cevizin faydaları konusunda hemfikir.

Ceviz yaz kış en sevilen kuruyemişlerden. Pastalara, keklere, böreklere de eklenen ceviz yoğurtla birlikte tüketildiğinde ise tam bir mucizeye dönüşüyor. Cevizin şimdiye dek hiç bir uzman tarafından paylaşılmamış bir faydası daha ortaya çıktı.

Cevizin bilinen faydaları arasında ilk sırada tok tutan özelliği bulunur. Cevizin faydaları düzenli tüketildiğinde artar ve bağışıklık sistemini de güçlendirir. Cildin uzun süre parlamasını sağlar ve ciltte kırışıklık oluşumunu da engeller. Ceviz tüketimi melatonin kan seviyesini yükseltir ve daha rahat uykuya sebep olur. Bu nedenle uyku iyileştirilmesine de katkı sağlamaktadır.

Rahat bir uyku için yapmanız gereken çok basit!

Milliyet'te yer alan habere göre; Cevizi yoğurtla beraber, yoğurdun içine karıştırarak da yiyebilirsiniz. Cevizin verdiği kalori nedeniyle günlük tüketimi de 80 gramı çok fazla geçmemelidir"

PEKİ NE İŞE YARIYOR?

* Beyni güçlendiriyor.

* Hafızayı geliştiriyor.

* Bağırsaklara iyi geliyor.

* Rahat bir uyku sağlıyor.

Ve en önemlisi de Alzheimer ve depresyona karşı tam koruma sağlıyor.

Ceviz ve yoğurdun faydalarından yararlanmak için uykudan 1 saat önce tüketmek gerekiyor.

ÖNEMLİ HATIRLATMA;

Cevizin tam faydalarından yararlanmak için iyi durumda olan cevizleri tüketmek gerekiyor. Acı hale gelmiş, çürümüş ve içi geçmiş gibi ceviz içlerini tüketmemek gerekiyor. Bu tür cevizleri hamur işlerine eklemeniz durumunda yapacağınız hamur işi hem lezzetsiz hem de sağlıksız olacaktır.

Gün içerisinde beş adet ceviz yemek vücudun tüm ihtiyacını karşılıyor. Bu nedenle beş adetten fazla ceviz tüketmenin bir zararı olmayacağı gibi ek olarak fazla bir faydası da yok. Vücudumuz için beş adet ceviz tüketmek yeterli olacaktır.