Yayınlanma: 14.06.2024 - 10:37

Güncelleme: 14.06.2024 - 10:37

Birçok insan, yolculuk süresi kısa ya da uzun olsun, mide sorunları yaşamaktan şikayetçidir. Bu durum, seyahat sırasında mide bulantısı, rahatsızlık ve hatta kusma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle araba, otobüs, tren veya uçak yolculuklarında daha sık rastlanan bu mide problemleri, birçok kişinin seyahat deneyimini olumsuz etkileyebilir. Yolculuk sırasında mide sorunlarını azaltmak için çeşitli önlemler almak mümkündür. Peki, bu durum için yolculuk sırasında alabileceğiniz önlemler nelerdir? İşte yol tutmasını önleyen 7 öneri...

YOL TUTMASININ ÖNLEYEN 7 ÖNERİ

1. Hafif yiyecekler tercih edin:

Yolculuğa aç çıkmamak önemlidir, ancak ağır yiyeceklerden kaçınmalısınız. Hamur işleri, yağlı yiyecekler ve kırmızı et yerine, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edin. Zeytinyağlı yemekler ve beyaz et, mide rahatlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

2. Daha az sallanan kısımlarda oturun:

Araba tutmasından şikayetçiyseniz, aracın daha az sallanan kısımlarını tercih edin. Uçakta kanatların yakınında, arabada ön koltukta, gemide orta kısımda ve trende gidiş yönüne doğru bir koltukta oturmak daha iyi olabilir.

3. Bulantı önleyici ilaçlar kullanın:

Diğer yöntemler işe yaramıyorsa, doktorunuza danışarak bulantı önleyici ilaçlar kullanabilirsiniz. Bu ilaçları yolculuğa çıkmadan önce alarak kendinizi garantiye alabilirsiniz.

4. Molalar verin:

Mide bulantısı hissettiğinizde, en yakın noktada mola verin. Temiz hava almak, tuzlu kraker tüketmek, maden suyu içmek ve gerekirse gözlerinizi kapatarak bir süre uzanmak rahatlamanızı sağlayabilir.

5. Gözlerinizi sabit noktalara odaklayın:

Mide bulantısı hissettiğinizde, telefon, kitap veya yan camdan dışarıyı izlemeyi bırakın. Gözlerinizi kapatın veya karşınızdaki camdan uzak ve sabit noktalara bakmaya çalışın.

6. Aracınızı havalandırın:

Hava soğuk olsa bile veya klima kullanıyor olsanız da belirli aralıklarla aracınızı havalandırın. Temiz hava mide bulantısını azaltmaya yardımcı olacaktır.

7. Kolonya ve naneli şeker bulundurun:

Rahatsızlık hissettiğinizde, ferahlatıcı bir limon kolonyası kullanmak ve naneli şeker ya da sakız çiğnemek mide bulantısını hafifletebilir.