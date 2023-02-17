Yolunu şaşıran fok Ayvalık sokaklarında gezdi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sokak arasında gezen fok balığını gören ilçe halkı şaşırdı. Vatandaşlar tarafından yakalanan fok daha sonra doğal yaşam alanı olan denize salıverildi. Fok'un sokakta gezdiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Balıkesir kıyılarında yunus balığının görünmesinin ardından, Ayvalık'ın Hayrettin Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi 17. Sokakta bir fok balığının sokakta araçlar arasında gezdiğini gören yurttaşlar şaşkınlıkla olayı izledi.
Fok balığı, denize salınan Atıksu Deşarjı borusuna girerek bir süre sonra mazgaldan sokağa çıktı. Bir süre sonra mahalle sakinleri yolunu kaybedip mahalle arası yollarda kaybolan foku yakalamak için çalışma başlattı.
Özel bir balık ağı ile yakalanan fok kısa bir yolculuğun ardından tekrar denize kavuştu. Mahalle halkı bu ilginç olayı kameraya kaydetti.
Fok balığının sokakta sakin sakin gezmesi dikkat çekti.
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