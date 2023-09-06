Yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede kimdir? Abdulkadir Ceylan Ede hangi dizi ve filmlerin yönetmenliğini yaptı?

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:50

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:50

Hastaneye kaldırılan ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, yaşamını yitirdi.

ABDULKADİR CEYLAN EDE KİMDİR?

Ceylan Ede,1965 yılında doğdu. Anadolu Üniversitesi Sinema mezunu olan Ede 1993 yılında En Büyük Numara adlı kısa filmi çekti. Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran bir çok televizyon dizisinin yönetmenliğini yapan Ede, 2012 yılında Yüzsüz Hayat filmini çekti.

Ceylan Ede'nin yönetmenlik yaptığı diziler:



Gerçek Hayat 2014

Bir Küp Altın 2013

Yüzsüz Hayat 2012

Şefkat Tepe 2011

Ana Yüreği 2011

Ateş ve Barut 2008

Memleket Hikayeleri - Elindedir Bağlama 2007

Pusat 2007

Acı Hayat 2006

Aynalı Tahir 1998

ABDULKADİR CEYLAN EDE NEDEN ÖLDÜ?

Hastaneye kaldırılan ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, yaşamını yitirdi.

Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, Sapanca Gölü'nde dün akşam saatlerinde kayıkla göle açılan 3 arkadaştan Albulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı.

Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.