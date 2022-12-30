Yönetmen Zeynep Günay Tan kimdir, eşi kim? Zeynep Günay Tan hangi dizi ve filmleri yönetti?
Yönetmen Zeynep Günay Tan yönettiğ dizi ve filmler ile adından söz ettiriyor. Yönetmen Zeynep Günay Tan kimdir, eşi kim? Zeynep Günay Tan hangi dizi ve filmleri yönetti?
Zeynep Günay Tan, 7 Eylül 1975'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Zeynep Günay Tan'ın anne ve babası avukattır. İlkokul beşinci sınıfa kadar Gönen'de okuduktan sonra öğrenimine İzmir Amerikan Lisesi'nde yatılı olarak devam etti. Lise son sınıftayken Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile İtalya'daki Birleşik Dünya Kolejleri'ne gitti ve iki yıl eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde yükseköğrenim gördü.
Üniversite öğrenciliği sırasında dizi ve film setlerinde çalışmaya başladı. Kartal Tibet'in asistanlığını yaptı; Orhan Oğuz, Ömer Kavur, Atıf Yılmaz, Şerif Gören, Ziya Öztan, Türkan Derya ve Çağan Irmak’la çalıştı. Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk dizi, 2005 Avşar Film yapımı Güz Yangını'dır. Ardından, 2006 yılında yayımlanmaya başlayan Kaybolan Yıllar dizisini 28. bölüme kadar yönetti.[13] 2007'de Show TV'de yayımlanan Pana Film yapımı Eşref Saati dizisinin yönetmenliği yaptı. 2009'da Pana Film'in dizisi Kurtlar Vadisi Pusu' dizisini 52. bölümden 57. bölüme kadar ve 59. bölümden 62. bölüme kadar yönetti.
ZEYNEP GÜNAY TAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERİ YÖNETTİ?
2005 Güz Yangını
2006-2007 Kaybolan Yıllar
2007-2008 Eşref Saati
2007 Hayat Kavgam
2009 Kurtlar Vadisi Pusu
2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
2013-2014 Kayıp
2014 Benim Adım Gültepe
2015 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016 Arkadaşlar İyidir
2017-2019 İstanbullu Gelin
2020-2021 Arıza
2021-2022 Kulüp
2022 Aziz
ZEYNEP GÜNAY TAN'IN EŞİ KİM?
Zeynep Günay Tan kendisi de bir yönetmen olan Onur Tan'la evlidir. Çiftin iki erkek çocuğu vardır.
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