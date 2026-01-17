Yöre kadınları için gelir kapısı: Senede bir defa yetişiyor!

Türkiye'nin en batısındaki noktalardan, yarımada halindeki Karaburun ilçesinin doğal parçası nergis, güzel görüntüsü ve mis kokusunun yanı sıra ekonomik değeriyle de yöreye katkı sağlıyor.

Ege Denizi'nden karaya doğru esen imbatın yanı sıra iklim ve coğrafi yapının etkisiyle yoğun kokuya sahip olan Karaburun nergisi, narin yapısı dolayısıyla özenli yetiştiricilik gerektiriyor. Çiçeğin bu özelliği, yetiştiricilikte kadınları ön plana çıkarıyor.

İlçenin üretici kadınları, nergis soğanlarını sonbaharda toprakla buluşturuyor. Doğal iklim şartlarında büyüyen nergislerin hasadı aralık sonunda başlıyor. Çiçeğin ince yapısı hasatta özen istiyor. Şubat ayı sonuna kadar devam eden hasatta elde edilen çiçekler, toptancılara satılıyor. Nergis soğanları yıllarca çiçek verebiliyor.

"KOKUSU DİĞER YÖRELERDEKİNDEN DAHA YOĞUN"

Nergis üreticisi ve Küçükbahçe Mahallesi Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen, AA muhabirine, geçmişte yoğun yapılan nergis üretiminin zamanla azaldığını söyledi.

Nergisin asırlardır ilçenin bir parçası, kadınlar için aile bütçesine destek kapısı olduğunu ifade eden Dağdelen, "Hiçbir zaman nergissiz olduğumuz bir dönem olmadı. Mutlaka azalsa da artsa da bu işi asırlardır, atadan, dededen beri yapıyoruz. Bölgedeki nergisimizin en büyük özelliği ata tohumu ve diğer bölgelerden farklı olarak kokusunun daha yoğun olmasıdır. Kokunun yoğun olması bölgenin toprağından, imbatından kaynaklı. İlaçsız tarım yapıyoruz." diye konuştu.

Dağdelen, yöre sakinlerinin büyük çoğunluğunun tarlasında, bahçesinde veya evinde mutlaka nergis yetiştirdiğini, bazılarının ticari amaçlı, bazılarının ise sadece kokusu için nergis yetiştirdiğini dile getirdi.

Karaburun'un nergisle anılmasından mutluluk duyduklarını söyleyen Dağdelen, şunları kaydetti:

"Nergis, kadınlarımız kadar narin bir çiçek. Kadınlar da bu işi çok büyük zevkle yapıyor. Üreticilerimizin yarısından çoğu kadın. Nergis, toplanırken özen gösterilmesi gereken bir bitki. Nergisi 50'li deste olarak toptan satarız. Demetini de 200-300 lira civarında satıyoruz. Nergis üretiminden kopmamız mümkün değil. Ama diğer ürünler kadar uzun vadeli bir ürün olmadığı için maalesef buna bel bağlayarak gitmek pek mümkün gözükmüyor çünkü belli bir zamanı var. Açar, toplarız ve satarız."

"KİBARCA TOPLUYORUZ"

Üreticilerden Fatoş Fidan da nergisi genellikle kadınların yetiştirdiğini, hasadını da kadınların yaptığını söyledi.

Nergis toplarken dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Fidan, "Çiçeği tek tek, kibarca topluyoruz. Güzelce demetleyip halkımıza sunuyoruz. İlçede kadınların geçim kaynağı. Eşsiz kokusuyla uzun süre kalabiliyor. Senede bir defa görebildiğimiz için onun bir bebek gibi büyümesine şahit oluyoruz. Hasat yaparken nergisin o eşsiz kokusu bizi alıp başka diyarlara götürüyor." diye konuştu.