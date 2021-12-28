YouTuber Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe, yaşamını yitirdi
Ünlü YouTuber Berkcan Güven'in videolarında sık sık yer alan anneannesi Şahide Türe, yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü YouTuber'ın babası Burhan Güven duyurdu. Burhan Güven, yayınladığı gönderide, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi..." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Berkcan Güven'in 93 yaşındaki babaannesi Şahide Türe'den acı haber geldi. Türe'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Acı haber Berkcan Güven'in babası Burhan Güven tarafından duyuruldu.
"EN SEVDİĞİNE KAVUŞTU"
Burhan Güven, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi... Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin en sevdiği insan, en sevdiğine kavuştu..." ifadelerine yer verdi.
Takipçileri ise Güven'e başsağlığı mesajları ile destek oldu.
Şahide Türe, YouTuber torunu Berkcan Güven'in videolarında sık sık yer alıyordu.
"BANA EN BÜYÜK DESTEĞİ ANNEANNEM VERDİ"
2019'da anneannesi ile birlikte yer aldığı bu videoyu Instagram hesabından yayınlayan Güven, "Bu işe başladığımda bana en büyük yardım ve desteği veren anneannem ve diğer bütün büyüklerimiz için bir geri dönüş yapmak istedim. Biz gençlerin önünü açan ve bize bu fırsatı veren insanlara geri dönüş yapmak, onlara teşekkür etmek istiyorum. Unutmamak lazım ki yaşlılık uzaktan bakınca asla başımıza gelmeyeceğini düşüneceğimiz bir şey değil, hayatın bir parçası, bir dönemidir" demişti.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- 3 Ocak'a dikkat çekip uyardı
- Nebati'den memur ve emekli zammı açıklaması
- 'Haddini bildiririm' telefonu
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Memurlar isyan etti
- FETÖ’cü generalin eşi neden cezaevine gönderildi?
- HDP binasına saldırı
- Financial Times'tan TL uyarısı
- Vaka sayısında korkunç artış
- Özer Sencar son anketi açıkladı