Yufka açma derdi yok.. Sahur için hazırlanan en hızlı börek.. Tarifi de basit..

Hazır yufkayla yapılan bu börek tarifi sahurda sizi büyük bir dertten kurtaracak..

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 23:57
Yufka açma derdi yok.. Sahur için hazırlanan en hızlı börek.. Tarifi de basit..
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Sahurda börek yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Çok hızlı hazırlanan bu tarif sizi büyük uğraştan kurtaracak. Çünkü bu börek hazır yufkayla yapılıyor.

İşte hazır yufkayla yapılan tava böreğinin detayları.

MALZEMELER

  • 2,5 adet yufka
  • Bir adet yumurta
  • ½ su bardağı süt
  • Bir kahve fincanı sıvı yağ
  • İç harcı için malzemeler:
  • Yarım kase ufalanmış beyaz peynir
  • Yarım kase rendelenmiş kaşar peyniri
  • Bir ince ince kıyılmış maydanoz


TARİF

  • Teflon tavayı 2 yemek kaşığı yağ ile yağlayın.
  • Yumurtayı
  • bir kaseye kırın.
  • içine sütü ve yağı ekleyip iyice çırpın.
  • Yağlanan tavanın üzerine yufkayı kenarları dışta kalacak şekilde serin.
  • Bir yufkayı yarıya bölün.
  • Elinizle bu yarım yufkadan iri parçalar koparın ve tavadaki yufkanın üzerine dizin.
  • Hazırladığınız sütlü karışımın yarısını yufkaların üzerinde gezdirin.
  • Yarım kalmış yufkayı da aynı şekilde iri parçalara ayırın ve tavaya gelişigüzel dizin.
  • Kalan sosun bir kısmını yufka parçaları üzerinde gezdirin.
  • Peynirleri ve maydanozu iyi bir şekilde harmanlayın ve bu harcı tavanın her bir yerine eşit gelecek bir şekilde serpiştirin.
  • Yarım yufkayı iri parçalara bölün ve son olarak kalan sosun tamamını yufkanın üzerine sürün.
  • Kenarlardan sarkan yufkayı da içe doğru büzerek yerleştirin.
  • Ocağın en büyük gözünü açın ve derecesini kısık ateşe getirin.
  • Tavayı ocağa koyun.
  • Yaklaşık 10 dakika boyunca pişirin.
  • Böreği kenarlarından kaldırarak pişip pişmediğini kontrol edin.
  • Böreğin alt kısmı tamamen kızardıktan sonra tavanın üzerine büyük boy bir servis tabağını tepsi gibi kapatın.
  • Tavayı şimdi ters çevirin.
  • Böylelikle böreğin kızarmış yüzü üste, pişmemiş tarafı ise alt kısma gelmiş olacak.
  • Böreğin alt kısmını da 10 dakika boyunca pişirin.
  • Şimdi kenarlarından kızarıp kızarmadığını kontrol edin.
  • Böreği kızardığında servis tabağına alabilirsiniz.

BÖREĞİNİZİN LEZZETLİ OLMASINI SAĞLAYACAK PÜF NOKTALAR

Öte yandan mynet'te yer alan bir içerilkte;  Böreğin lezzetli olmasını sağlayan püf noktalar paylaşıldı. İşte o bilgiler

Öncelikle tava böreği yaparken mutlaka yapışmaz, teflon tava kullanmalısınız. Aksi halde böreği çevirmek çok zor olacaktır.

Yufkaları ıslatmak için süt yerine çırpılmış yoğurt da kullanabilirsiniz.

Böreğin daha çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hazırlanan sütlü karşıma az bir miktar elma sirkesi ekleyebilirsiniz.

Bu yöntemi kullanarak tavada peynirli kol böreği, tavada sigara böreği, tavada ıspanaklı börek ve tavada kıymalı su böreği hazırlayabilirsiniz.

Tava böreği yaparken ocağın kısık ateşte olmasına çok dikkat edin. Harlı ateş böreğin dışını yakar ve içinin çiğ kalmasına neden olur.

Böreği tavada ters düz ederken, çevirdikten sonra tavayı yağlamayı unutmamalısınız.


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