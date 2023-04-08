Yufka açma derdi yok.. Sahur için hazırlanan en hızlı börek.. Tarifi de basit..

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 23:57

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 23:57

Sahurda börek yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Çok hızlı hazırlanan bu tarif sizi büyük uğraştan kurtaracak. Çünkü bu börek hazır yufkayla yapılıyor.

İşte hazır yufkayla yapılan tava böreğinin detayları.

MALZEMELER 2,5 adet yufka

Bir adet yumurta

½ su bardağı süt

Bir kahve fincanı sıvı yağ

İç harcı için malzemeler:

Yarım kase ufalanmış beyaz peynir

Yarım kase rendelenmiş kaşar peyniri

Bir ince ince kıyılmış maydanoz

