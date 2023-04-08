Yufka açma derdi yok.. Sahur için hazırlanan en hızlı börek.. Tarifi de basit..
Hazır yufkayla yapılan bu börek tarifi sahurda sizi büyük bir dertten kurtaracak..
Sahurda börek yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Çok hızlı hazırlanan bu tarif sizi büyük uğraştan kurtaracak. Çünkü bu börek hazır yufkayla yapılıyor.
İşte hazır yufkayla yapılan tava böreğinin detayları.
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