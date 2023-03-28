Yumuşacık et pişirmenin sırrı. Et ağızda dağılıyor, ziyan olmuyor

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 23:36

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 23:36

İster pilav ister çorba yanında servis edin ama eti mutlaka böyle pişirin. Denediğinizde zaten çok lezzetli olacağını fark edeceksiniz. Etin lezzetli olması ve sağlıklı olması için uzmanlar ya haşlamasını ya fırınlanmışını öneriyor. Yağda kızartılan et pek tavsiye edilmiyor.

BUHARDA ET NASIL PİŞİRİLİR?

Buharda et pişirmek aslında sanıldığı kadar zor değil. Buharda et pişirmek için bilmeniz gereken bir kaç püf nokta var.

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan içerikte; Buharda pişirilmiş domates püreli et tarifi paylaşıldı.

Malzemeler

1 kg kuzu kuşbaşı

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

1 kırmızıbiber

1/5 demet ince kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Sos için

2 çay bardağı domates püresi

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Tuz

Karabiber

TARİFİ NASILDIR?

-Kuşbaşı kuzu etlerini derin bir kaba alın.

-Bütün haldeki sarımsakları, rendelenmiş zencefili, küp doğradığınız kırmızıbiberi, ince kıydığınız maydanozu ve ayçiçeği yağını ekleyip karıştırın.

-Buhar pişirme aparatına malzemeleri aktarıp yaklaşık 35 dakika pişirin. Sos için gerekli malzemeleri tavaya alın.

-Ayçiçeği yağı, domates püresi ve ince doğradığınız sarımsağı ilave edip 4-5 dakika kısık ateşte pişirin.

-Pişen etleri de tavaya alıp karıştırın.

-Ocaktan almaya yakın tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.