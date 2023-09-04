Yunus balıkları tur teknesiyle beraber yüzdü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunus balığı sürüsü tur teknesi ile birlikte yüzdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı o anlar dron kamerası ve cep telefonları ile kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:30
Yunus balıkları tur teknesiyle beraber yüzdü
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Deniz ve tekne turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Aydın’n Kuşadası ilçesinde çok sayıda yunus, sürü halinde tur teknesi ile birlikte yüzdü.

Dilek Yarımadası Milli Park yakınlarında bulunan koylarda yaşanan olayda tatilcilerin büyük heyecan yaşadığı gözlendi.



Tur Teknesinin Kaptanı Gökhan Öztürk, her gün tura çıkmalarına rağmen ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını ifade etti. Yunus balıklarının yavru yetiştirme döneminde olduğunu bu nedenle de böyle bir olaya ilk defa tanık olduklarını belirten Öztürk, araştırmacıların bile yıllarca yakalamaya çalıştıkları bu olayı tesadüfen teknelerinin yanında meydana gelmesinin ise büyük şans olduğunu, böylesine kalabalık bir sürüye de ilk defa rast geldiklerini ifade etti.



Sabah erken saatlerde Güzelçamlı’dan hareket eden ve Kuşadası’nın dünyaca ünlü Milli Park koylarında denize giren tatilciler, öğle saatlerinde tekne hareket halindeyken rast geldikleri yaklaşık yarım saat kadar süren renkli anları cep telefonlarıyla kaydetti.


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Kuşadası yunus balıkları

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