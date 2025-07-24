Yurt dışına çıkmadan önce valiz hazırlığı yapmak heyecanlı olduğu kadar dikkat de gerektirir. Bazı eşyaların eksikliği, yolculuğunuz sırasında beklenmedik sorunlara neden olabilir. İşte, yurt dışı seyahatlerinde çantanızda mutlaka yer vermeniz gereken 10 şey...

1. PASAPORT VE KİMLİK FOTOKOPİLERİ

Seyahatin en temel gerekliliği pasaporttur. Ayrıca olası kaybolma ya da çalınma durumlarına karşı pasaport ve kimliğinizin fotokopilerini veya dijital kopyalarını da yanınızda bulundurmak önemlidir.

2. SEYAHAT SİGORTASI BELGELERİ

Olası sağlık sorunları, kayıp bagaj veya iptaller için seyahat sigortası yaptırmak ve poliçenizin bir kopyasını yanınıza almak, güvenli bir seyahat için olmazsa olmazdır.

3. ULUSLARARASI GEÇERLİ KREDİ KARTI VE BİR MİKTAR NAKİT

Her ülkede her yerde kart geçmeyebilir. Yanınıza uluslararası geçerli bir kredi veya banka kartı ile biraz yerel para almak sizi zor durumda kalmaktan kurtarır.

4. TELEFON VE ŞARJ CİHAZI

İletişim, yön bulma ve anlık bilgilere ulaşmak için akıllı telefon şart. Şarj cihazınızı, hatta mümkünse taşınabilir powerbank de almayı unutmayın.

5. EVRAKLAR VE REZERVASYON ÇIKTILARI

Otel, uçak bileti ve varsa tren biletlerinin dijital kopyalarını ve mümkünse basılı çıktıları yanınızda bulundurun. Özellikle internet erişiminizin olmadığı anlarda hayat kurtarır.

6. ADAPTÖR VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Elektrik prizleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Cihazlarınızı sorunsuz kullanmak için uygun priz adaptörü ve dönüştürücü almanız gerekir.

7. TEMEL İLAÇLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ

Ağrı kesici, mide ilacı, yara bandı gibi temel sağlık malzemeleri, küçük rahatsızlıklarınızda size yardımcı olur. Reçeteli ilaç kullanıyorsanız mutlaka yanınıza yeterli miktarda alın ve reçetelerinizi de bulundurun.

8. RAHAT AYAKKABI VE HAVA ŞARTLARINA UYGUN KIYAFET

Seyahat sırasında yürüyüş kaçınılmazdır. Rahat bir ayakkabı ve gideceğiniz ülkenin iklimine uygun giysiler seçmek konforunuzu artırır.

9. BOŞ SU MATARASI

Özellikle havaalanlarında ve şehir içinde yanınızda taşıyabileceğiniz matara, hem çevre dostu hem de ekonomik bir çözüm sunar.

10. KULAKLIK VE SEYAHAT BOYU HİJYEN ÜRÜNLERİ

Uçak yolculuğunda ya da şehir turunda müzik dinlemek ya da bir şeyler izlemek için kulaklık; el dezenfektanı, ıslak mendil ve seyahat boyu bakım ürünleri de yanınızda bulunmalı.