Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydı ne zaman sıfırlanır?

Yayınlanma: 05.01.2025 - 11:10

Güncelleme: 05.01.2025 - 11:10

2025 yılına girişle birlikte, yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt süreçleri yeniden gündeme geldi. Türkiye’de yasal olarak kullanılabilmesi için IMEI kaydının yapılması gereken yurt dışı cihazlar, kayıt işlemi gerçekleştirilmediği takdirde 180 gün sonunda kullanıma kapatılıyor. Peki, Yurt dışı telefon ne zaman açılır? IMEI kaydım ne zaman sıfırlanır?

YURT DIŞI TELEFON NE ZAMAN AÇILIR 2025?

2025 yılı itibarıyla yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıtlarının sıfırlanması süreci başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemelere göre, bu süreç her yılbaşında başlar ve sıfırlama işlemi kullanıcılar arasında farklı tarihlerde gerçekleşebilir. Telefonunuzun yeniden aktif hale gelmesi için BTK'nın belirlediği sıfırlama sırasını takip etmeniz gerekir.

IMEI KAYDI NE ZAMAN SIFIRLANIR?

2025 yılı itibarıyla, yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıtlarının sıfırlanması süreci ocak 2025 itibariyle resmen başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan yeni düzenlemelere göre, her yılbaşında bu süreç başlatılacak ve sıfırlama işlemi kullanıcılar arasında farklı tarihlerde gerçekleşebilecektir. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için yapılan IMEI kaydının sıfırlanması, belirli aralıklarla ve her yıl yenilenecek bir sistemle yürütülecek.

Yurt dışı telefon kullanımına açılması, kaydın yapılması ve sıfırlama tarihleri, telefonun yurda giriş tarihine bağlı olarak hesaplanır. Bu düzenleme, kullanıcıların telefonlarını yasal olarak kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, her yıl başında güncellenecek ve bu tarihlerde telefonların kullanımına ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapılacaktır.