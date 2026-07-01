Yurt dışında eSIM nasıl kurulur? iPhone ve Android için adım adım rehber

Yurt dışına çıkan birçok kişi, yüksek dolaşım ücretlerinden kaçınmak ve seyahat boyunca internet bağlantısını sürdürmek için eSIM kullanmayı tercih ediyor. Fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan çalışan eSIM teknolojisi sayesinde kullanıcılar, seyahat ettikleri ülkede kolayca mobil internet kullanabiliyor. Ancak eSIM kurulumu cihaz modeline ve operatöre göre değişebiliyor. Peki, yurt dışında eSIM nasıl alınır ve telefona nasıl yüklenir?

ESIM NEDİR?

eSIM, telefonlarda kullanılan dijital SIM kart teknolojisidir. Geleneksel SIM kartların aksine fiziksel bir karta ihtiyaç duymaz. Telefonun içine gömülü olarak bulunan bu sistem sayesinde kullanıcılar, destekleyen cihazlarda QR kod veya uygulama üzerinden yeni bir hat tanımlayabilir.

Yurt dışı seyahatlerinde eSIM kullanmanın avantajları şöyle sıralanabilir:

Fiziksel SIM kart değiştirmeye gerek kalmaz.

Havalimanında SIM kart arama zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Birden fazla ülke için farklı veri paketleri kullanılabilir.

Mevcut telefon numarası korunarak ikinci bir hat eklenebilir.

YURT DIŞINDA ESIM NASIL ALINIR?

Yurt dışında eSIM kullanmak için öncelikle seyahat edilecek ülkeye uygun bir eSIM paketi satın almak gerekir.

eSIM alma adımları:

Telefonunuzun eSIM desteği olup olmadığını kontrol edin.

Gideceğiniz ülkeye uygun bir eSIM sağlayıcısı seçin.

İnternet paketi ve kullanım süresini belirleyin.

Satın alma işleminin ardından gönderilen QR kodu veya aktivasyon bilgilerini alın.

Kurulum işlemini telefonunuz üzerinden tamamlayın.

İPHONE’DA ESIM KURULUMU NASIL YAPILIR?

iPhone kullanıcıları için eSIM kurulumu şu adımlarla yapılabilir:

Ayarlar menüsüne girin.

Hücresel veya Mobil Veri seçeneğine dokunun.

eSIM Ekle seçeneğini seçin.

Sağlayıcı tarafından gönderilen QR kodu okutun.

Hat tanımlandıktan sonra mobil veri ayarlarını düzenleyin.

Kurulum tamamlandıktan sonra hangi hattın arama, mesajlaşma ve internet için kullanılacağını seçebilirsiniz.

ANDROİD TELEFONDA ESIM KURULUMU NASIL YAPILIR?

Android cihazlarda eSIM kurulumu modele göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak şu adımlar izlenir: