Yurtdışında yaşayan Tolga Karel'den 'Erdoğan' yorumu: 'Olmasını istediğim oldu'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 08:50

Güncelleme: 16.05.2023 - 11:09

Yıllar önce yayımlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz rolüyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce Türkiye'den ABD'ye taşındı.

Orada evlenen ve 3 çocuğu daha dünyaya gelen oyuncu, ikinci tura kaldığı kesinleşen seçimler için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

"OLMASINI İSTEDİĞİM OLDU"

Zaman zaman Instagram hesabından Erdoğan'a desteğini gösteren paylaşımlar yapan Karel, sandıklar açılırken Instagram hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Erdoğan'ın fotoğrafını yayımlayan Karel, "Söyleyecek bir kelimem yok hamdolsun. Bu saatten sonra kibir en büyük günahtır. Olmasını beklediğim oldu. Bu günden sonra daha çok çalışacağız. Yeni Türkiye ile dünya yeniden tanışacak" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...