'Yürüyen ağaç' yılın ağacı seçildi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:46

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:46

Yeni Zelanda'da Yılın Ağacı, benzersiz şekilli bir Kuzey Rata Ağacı oldu. Yürüyen ağaç olarak adlandırılan ağacın kökleri ve gövdesi, sanki bir adım atmaya hazırmış gibi görünmesiyle dikkat çekti.

Kuzey Rata ağaçları, hayata başka bir ağacın yüzeyinde büyüyen bir bitki türü olan epifit olarak başlar ve kökleri yere doğru büyüyerek sonunda ev sahibini yerinden eder. Yılın Ağacı seçilen bu ağacın da çatallı gövdesinin sorumlusu bu süreç olabilir.

NASIL YÜRÜYEN AĞAÇ OLDU?

Yarışmayı düzenleyen Yeni Zelanda Arborikültür Derneği'nden Brad Cadwallader Yeni Zelanda Radyosu'na yaptığı açıklamada "O ev sahibi ağaç artık yok. Belki de ağaç çok çok büyüktü ve devrildi. Ardından Kuzey Rata ağacı, bu devrilmiş ağaca yaslandı ve bu yüzden iki ağacın kökleri yere yakın bir yerden ayrıldı. Bu ağaç, yürüyen görünümü böylece kazanmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Rata, bin yıl gibi etkileyici bir yaşa kadar ulaşabilir. Kazanan ağacın tam olarak kaç yaşında olduğu bilinmese de, 150 yıl önce bulunduğu alanın tarım arazine dönüştürülmesi neredeyse sonunu getiriyordu.

OYLARIN YÜZDE 42’SİNİ ALDI

Cadwallader, "O zamanlar çiftçilikle uğraşan arazinin sahibi aile, belli ki ağacın özel olduğunu düşünerek onu bırakmış" dedi.

Yürüyen ağaç, yarışmada kullanılan oyların yüzde 42'sini alarak seçildi. Bununla birlikte, diğer finalistler de oldukça dikkat çekiciydi ve birçoğu hem görünüşleri hem de yerel halkla olan bağlantıları nedeniyle oldukça popüler ağaçlardı.

Derneğin başkanı Richie Hill yaptığı açıklamada, "Yürüyen Ağaç, Yeni Zelandalılar olarak deneyimleme şansına sahip olduğumuz olağanüstü ağaçların en iyi örneğidir” sözlerini sarf etti.