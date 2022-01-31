Yüzüklerin Efendisi oyuncusu Pete Smith hayatını kaybetti

31 Ocak 2022 Pazartesi, 17:09

Oyuncu Pete Smith, uzun bir hastalık sürecinden sonra 63 yaşında öldü. Yeni Zelandalı film yıldızı, böbrek hastalığı ve bunama ile uzun bir savaşın ardından yaşamını yitirdi.

Haber Global'in aktardığı habere göre; 6 çocuk babası Smith en çok Bir Zamanlar Savaşçıydılar ve Piyano’daki rolleriyle tanınıyordu. Ayrıca 2003’te Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü’nde bir ork olarak yer aldı.

“SON 7 YILDIR DİYALİZE GİRİYORDU”

Smith’in oğlu Poumau Papali’i-Smith babası için uzun süredir hasta olduğunu ve bu nedenle ailesinin artık acı çekmek zorunda olmadığından mutlu olduğunu söyledi:

“Son 7 yıldır diyalize giriyordu ve bu da yıllar içinde kendisine zarar verdi. Son 2 yıl içinde de bunama teşhisi kondu. Evde diyalize başladık ama son birkaç hafta içinde, son 4 haftadır savaştığı bir enfeksiyona yakalandı.”

Smith, Temuera Morrison ve Cliff Curtis'le birlikte "Dooley Amca" gibi birçok büyük filmde çalıştı. En çok "Bir Zamanlar Savaşçıydılar" ve "Piyano"daki rolleriyle tanınan oyuncu ayrıca 2003’te "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" filminde bir ork olarak yer aldı. Oyuncunun rol aldığı TV projeleri arasında ise "Plainclothes", "Shortland Street", "Greenstone" ve "Mataku" gibi yapımlar bulunuyor.