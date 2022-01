Polis Akademisi'nin yıldızı Howard Hesseman yaşamını yitirdi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:25

Dünya çapında sevilen ‘Polis Akademisi’ filmlerinde canlandırdığı Pete Lassard karakteriyle gönüllerde yer eden ünlü oyuncu Howard Hesseman 81 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi yakın arkadaşı Laraine Newman verdi. Oregon, The Lebanon doğumlu oyuncu Polis Akademisi'nin yanı sıra WKRP in Cincinnati'deki rolüyle de dikkat çekmişti.

Hesseman’ın, kolon kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle Los Angeles'ta hayatını kaybettiği belirtildi.

HOWARD HESSEMAN KİMDİR?

1960'lı yıllarda kariyerine radyo DJ'i olarak başladı, San Francisco merkezli doğaçlama grubu The Committee'nin bir üyesi olarak ün kazandı.

WKRP'de Dr. Johnny Fever, One Day at a Time'da Sam Roye rolleriyle dikkat çekmeye devam etse de ona asıl ününü getiren rol Polis Akademisi 2 olmuştu. Polis Akademisi Komutanı Eric Lassard'ın kardeşi Pete Lassard rolünü oynamıştı. Eric Lassard rolünü oynayan George Gaynes de 2016 yılında aramızdan ayrılmıştı.

1980 ve 1981 yıllarında WKRP'deki rolüyle iki kez Emmy'ye aday gösterilse de kazanamadı. Bu rolüyle karşı kültür ikonuna dönüştü.

That 70's Show'un 3 bölümünde 2001 yılında görünen Hesseman ayrıca John From Cincinnati'de The Chemist rolünü 2007'de oynadı. Hesseman, 1989 yılından beri oyuncu Caroline Ducrocq ile evliydi. Öncesinde ise 1965'te Catherine Maison ile evlenmiş ve çift 1974 yılında boşanmıştı.