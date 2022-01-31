Polis Akademisi'nin yıldızı Howard Hesseman yaşamını yitirdi
Tüm dünyada kendine has bir fan kitlesi oluşturan ve Polis Akademisi filmlerinde canlandırdığı Pete Lassard karakteriyle gönüllerde yer eden ünlü oyuncu Howard Hesseman, 81 yaşında hayatını kaybetti. Hesseman'ın kolon kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
Dünya çapında sevilen ‘Polis Akademisi’ filmlerinde
canlandırdığı Pete Lassard karakteriyle gönüllerde yer eden ünlü oyuncu Howard
Hesseman 81 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi yakın arkadaşı Laraine Newman verdi. Oregon, The
Lebanon doğumlu oyuncu Polis Akademisi'nin yanı sıra WKRP in Cincinnati'deki
rolüyle de dikkat çekmişti.
Hesseman’ın, kolon kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle
Los Angeles'ta hayatını kaybettiği belirtildi.
HOWARD HESSEMAN KİMDİR?
1960'lı yıllarda kariyerine radyo DJ'i olarak başladı, San
Francisco merkezli doğaçlama grubu The Committee'nin bir üyesi olarak ün
kazandı.
WKRP'de Dr. Johnny Fever, One Day at a Time'da Sam Roye
rolleriyle dikkat çekmeye devam etse de ona asıl ününü getiren rol Polis
Akademisi 2 olmuştu. Polis Akademisi Komutanı Eric Lassard'ın kardeşi Pete
Lassard rolünü oynamıştı. Eric Lassard rolünü oynayan George Gaynes de 2016
yılında aramızdan ayrılmıştı.
1980 ve 1981 yıllarında WKRP'deki rolüyle iki kez Emmy'ye
aday gösterilse de kazanamadı. Bu rolüyle karşı kültür ikonuna dönüştü.
That 70's Show'un 3 bölümünde 2001 yılında görünen Hesseman ayrıca John From Cincinnati'de The Chemist rolünü 2007'de oynadı. Hesseman, 1989 yılından beri oyuncu Caroline Ducrocq ile evliydi. Öncesinde ise 1965'te Catherine Maison ile evlenmiş ve çift 1974 yılında boşanmıştı.
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