Usta oyuncu Diler Saraç yaşamını yitirdi
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Saraç'ın vefat haberini kızı duyurdu.
Türk Sineması’nın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
KIZI DUYURDU
Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu:
“Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik... Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun..”
Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.
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