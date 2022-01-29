Usta oyuncu Diler Saraç yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Saraç'ın vefat haberini kızı duyurdu.

DHA
29 Ocak 2022 Cumartesi, 01:18
Usta oyuncu Diler Saraç yaşamını yitirdi
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Türk Sineması’nın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KIZI DUYURDU

Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu:

“Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik... Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun..”

Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.


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