Z kuşağı kariyer tercihlerini neye göre belirliyor?

EY’nin Generational Dynamics ekibi tarafından yürütülen geniş çaplı bir araştırma, 1997 sonrası doğan Z kuşağının yetişkinlik, kariyer ve finans konularına geleneksel kalıpların dışında, pragmatik bir yaklaşımla yaklaştığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre Z kuşağı, tek işverene ömür boyu bağlı kalmak, genç yaşta ev sahibi olmak ya da zenginliği başarı ölçütü olarak görmek gibi önceki kuşaklara özgü kilometre taşlarını sorguluyor.

"MALİ AÇIDAN DİKKATSİZ DEĞİLLER"

Fortune'da yer alan habere göre, EY Küresel İnovasyon Direktörü Joe Depa, "Bu nesil düşündüğümüzün aksine mali açıdan dikkatsiz değil. Uzun vadeli istikrara odaklanıyor ve başarıyı yeniden tanımlıyor" dedi.

PARA BİR ARAÇ, AMAÇ DEĞİL

Araştırmaya katılan gençlerin %87’si finansal bağımsızlığı önemli bulurken, yalnızca %42’si zenginliği başarı ölçütü olarak görüyor. Katılımcılar için başarı kriterlerinin başında zihinsel ve fiziksel sağlık ile güçlü aile ilişkileri geliyor. Para ise daha çok esneklik kazanmak ve anlamlı bir yaşam kurmak için bir araç olarak değerlendiriliyor.

İŞ SADAKATİ DEĞİL, ESNEKLİK VE GELİŞİM ÖNCELİKLİ

Bebek patlaması ve X kuşağından farklı olarak Z kuşağı, iş hayatında süreklilikten ziyade deneyim çeşitliliğine ve esnekliğe önem veriyor. Araştırmaya katılanların %59’u hayatları boyunca iki ila beş farklı işverende çalışmayı planlarken, %20’ye yakını altı veya daha fazla iş değiştirmeyi öngörüyor. EY uzmanlarına göre bu durum, sadece farklı deneyim arayışının değil, aynı zamanda ekonomik belirsizliklere karşı stratejik bir yaklaşımın da göstergesi.

DEĞİŞMEYEN GERİDE KALACAK

Z kuşağı için maaş tek başına bir işyerinde kalma nedeni değil. Hibrit veya uzaktan çalışma modelleri, esnek çalışma saatleri ve “mikro emeklilik” gibi kısa molalar bu kuşağın iş yaşamında vazgeçilmez talepleri arasında yer alıyor.

Ayrıca araştırma, Z kuşağının şirketlerden şeffaflık, anlamlı değerler ve kişisel gelişim fırsatları beklediğini de ortaya koyuyor. Katılımcıların %57’si, daha iyi gelişim olanakları için mevcut işinden ayrılabileceğini belirtiyor.

ŞİRKETLER İÇİN HEM FIRSAT HEM RİSK

Z kuşağı, teknolojiye yatkın, kaynakları verimli kullanan ve amaç odaklı bireylerden oluşuyor. Ancak beklentileri karşılanmadığında hızlıca işten kopabiliyorlar. Uzmanlara göre işverenlerin bu kuşağı elde tutabilmek için otantik liderlik sergilemeleri, şeffaf iletişim kurmaları ve çalışanların iyi oluşuna odaklanan politikalar geliştirmeleri gerekiyor.

Aksi takdirde, genç yeteneklerin kaybı şirketleri hem insan kaynağı hem de itibar açısından zora sokabilir.