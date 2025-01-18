Z kuşağı stres kıskacında: İşe ara verenlerin oranı yüzde 35

Yayınlanma: 18.01.2025 - 15:03

Güncelleme: 18.01.2025 - 15:03

Birleşik Krallık'ta yapılan bir ankete göre, Gen Z çalışanlarının üçte biri, geçen yıl stres ve duygusal baskılar nedeniyle işine ara vermek zorunda kaldı. Bu durum, ruh sağlığı desteğine olan talebin hızla arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Z KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ YÜZDE 35'İ İŞE ARA VERDİ

Mental Health UK tarafından yapılan araştırma, 18-24 yaş grubundaki bireylerin %35’inin, yaşadıkları stres ve duygusal sıkıntılarla başa çıkabilmek için işlerine ara verdiğini ortaya koydu. Genç çalışanlar arasında tükenmişlik oranlarının, diğer yaş gruplarına kıyasla çok daha yüksek olduğu görüldü.

NESİLLER ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırmaya göre, stres nedeniyle işten ayrılma oranları yaş gruplarına göre şu şekilde sıralandı:

25-34 yaş: %29

35-44 yaş: %25

45 yaş üstü: %14

55 yaş üstü: %10

Mental Health UK CEO’su Brian Dow, genç nesillerin iş yerinde yüksek risk altında olduğunu belirterek, “Nesiller arasındaki fark büyüyor ve işverenler yeni nesil çalışanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Pek çok kuruluş, 21. yüzyıl iş gücü için hâlâ 20. yüzyıl ruh sağlığı desteği sunuyor” dedi.

RUH SAĞLIĞI DESTEĞİNE TALEP ARTIYOR

NHS (Ulusal Sağlık Servisi) verilerine göre, ruh sağlığı desteği alan kişi sayısı Covid pandemisi öncesinde 1,3 milyon iken, günümüzde bu rakam neredeyse iki milyona ulaştı. Özellikle 20’li ve 30’lu yaşlardaki bireyler arasında ruh sağlığı sorunları nedeniyle devlet yardımı talep edenlerin sayısında artış kaydedildi.

“HAYATIN ZORLUKLARIYLA YÜZLEŞMEYİ ÖĞRENMELİYİZ”

Eski Birleşik Krallık Başbakan Sir Tony Blair, stres ve zorlukların "tıbbileştirilmesi" konusuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hayatın iniş çıkışları vardır ve herkes bu durumları deneyimler. İnsanları, yaşadıkları zorlukları aşmak yerine, kendilerinde bir rahatsızlık olduğunu düşünmeye yönlendirmek tehlikeli olabilir. Bu konuda dikkatli olmalıyız.”

GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN ADIMLAR GEREKİYOR

Araştırma sonuçları, iş yerinde gençlerin tükenmişlikle mücadele edebilmesi için modern ve etkili ruh sağlığı destek programlarının geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. İşverenlerin bu konuda daha fazla sorumluluk alması, genç çalışanların hem iş hayatında hem de kişisel yaşamlarında daha sağlıklı bir denge kurmasına yardımcı olabilir.