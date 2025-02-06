Z Kuşağı yemek trendlerini değiştirdi: Turşu ve zeytin yeni kuşağın favorisi oldu

Yayınlanma: 06.02.2025 - 21:32

Güncelleme: 06.02.2025 - 21:32

Yemek dünyasında trendler sürekli değişiyor ve bir zamanlar avokadoyu tahtından indirmek imkânsız görünürken, şimdi Gen Z bambaşka tatlara yöneliyor. Sosyal medyada turşu suyu içenler, zeytin çeşitleri deneyenler, salamura ürünleri farklı baharatlarla harmanlayanlar ve ilginç tarifler paylaşanlar giderek artıyor. Üstelik, bu yiyecekler sadece lezzetleriyle değil, sağlık üzerindeki olumlu etkileri ve düşük maliyetleriyle de öne çıkıyor.

SOSYAL MEDYADA TURŞU ÇILGINLIĞI

Gen Z’nin yeni takıntısı olan turşular, sosyal medyada şok edici ve ilgi çekici içerikler üretmek için kullanılan bir malzeme haline geldi.

TikTok ve Instagram’da turşu suyu içme videoları, renkli turşu tarifleri ve sıra dışı turşu kombinasyonları viral oluyor. "Pickle Challenge" (Turşu Meydan Okuması) adı verilen bir akımda, insanlar turşularını chamoy, Tajin baharatı ve ekşi şekerlemelerle kaplayarak tat ve renk deneyleri yapıyor.

Dua Lipa’nın bile turşu suyunu diyet kolasına eklediği videolar viral hale geldi, bu da turşuların sadece bir yan ürün değil, başlı başına bir trend haline geldiğini gösteriyor.

SAĞLIĞA FAYDALARI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Gen Z’nin turşu ve zeytin gibi salamura gıdalara yönelmesinin bir diğer sebebi de sağlık trendleri. Turşu suyu ve fermente gıdalar probiyotik içerir ve bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır.

Son yıllarda bağırsak sağlığı, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve cilt sağlığını iyileştirmek açısından büyük önem kazandı ve Gen Z bu alana büyük ilgi gösteriyor. Uygun fiyatlı olmaları ve süper gıda statüsüne yaklaşmaları, turşu ve salamuraların daha da popüler hale gelmesini sağladı.

MADDİ ZORLUKLAR Z KUŞAĞINI ETKİLİYOR

Avokado gibi süper gıdalar, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde birçok genç için ulaşılması zor bir lüks haline geldi. Ancak turşular ve zeytinler: