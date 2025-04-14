Yayınlanma: 14.04.2025 - 13:24

Güncelleme: 14.04.2025 - 13:25

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olan, sedefkârlık alanında büyük emekler vermiş ve Kültür Bakanlığı sanatçısı unvanını taşıyan Zafer Karazeybek yaşamını yitirdi. Peki, Zafer Karazeybek kimdir? Sedefkar Zafer Karazeybek kaç yaşında, nereli? Zafer Karazeybek neden ödü?

ZAFER KARAZEYBEK KİMDİR?

1960 yılında dünyaya gelen Karazeybek, çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren geleneksel sanatlara büyük bir ilgi duydu. Özellikle ahşap üzerine yapılan sedef kakma işçiliğine yönelmiş ve bu alanda kendini geliştirerek zamanla sedefkârlıkla özdeşleşmiştir.

Sanat Kariyeri ve Ödülleri

Zafer Karazeybek, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Bakanlığı Sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. Sanat kariyeri boyunca hem yurtiçinde hem yurtdışında birçok sergiye katılmış, atölye çalışmaları düzenlemiş ve çok sayıda öğrenciye el sanatları eğitimi vermiştir.

Eserlerinde Osmanlı ve Modern Etkiler

Sanat yaşamı boyunca klasik Osmanlı motiflerini çağdaş bakış açısıyla harmanlayan Karazeybek, geleneksel sanatlara modern bir yorum katmayı başarmıştır. Camiler, kamu binaları, kişisel koleksiyonlar ve özel mobilya tasarımları gibi pek çok farklı alanda eserler üretmiştir.

Vefatı ve Mirası

Sedef sanatı aracılığıyla Türk kültürünü uluslararası platformlara da taşıyan Zafer Karazeybek, 2025 yılında 65 yaşında yaşamını yitirdi.

ZAFER KARAZEYBEK NEDEN ÖLDÜ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geleneksel Türk süsleme sanatlarının usta ismi, sedefkâr Zafer Karazeybek’in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk süsleme sanatlarının usta ismi, geleneksel sedefkarlık alanında derin izler bırakan Bakanlığımız sanatçısı Zafer Karazeybek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bursa'dan doğan bir ustalıkla; tarihi eser restorasyonlarından hat sanatına eşlik eden tashih bıçaklarına, Osmanlı'nın hoşaf kaşığı geleneğinden zarif sedef işlemelerine kadar kültürümüze ve sanatımıza paha biçilemez katkılar sundu. El emeğiyle işlediği her parça, geleneğin inceliğini ve ustalığın izini taşıyordu. Eserleriyle yaşayacak, adı kültür tarihimizde daima anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.