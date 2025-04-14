Yayınlanma: 14.04.2025 - 13:12

Güncelleme: 14.04.2025 - 13:12

'Balık Ayhan' olarak tanınan Roman sanatçı Ayhan Küçükboyacı yoğun bakıma alındı. Peki, Balık Ayhan kimdir, nereli? Balık Ayhan'ın gerçek adı nedir? Balık Ayhan'ın sağlık durumu nasıl?

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan, gerçek adıyla Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'un Hacıhüsrev semtinde doğmuş ve Roman müziğinin sevilen isimlerinden biridir. Sekiz çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Ayhan, müzikle iç içe bir ortamda büyümüştür. Çocuk yaşlarda teneke kutulardan yaptığı darbukalarla müziğe olan ilgisi başlamış, ilk gerçek darbukasına ise altı yaşında sahip olmuştur.

Profesyonel müzik kariyerine 16 yaşında Galata Kulesi'nde adım atan Balık Ayhan, özellikle Roman müziği alanında tanınmış ve çeşitli televizyon programlarında yer almıştır. Ayrıca, "Bizim Mahalle" ve "Kara Çalı Gibi" gibi parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

BALIK AYHAN 'IN ÖZEL HAYATI

Ayhan Küçükboyacı, Emine Küçükboyacı ile evlidir. Çiftin bu evliliğinden bir kız evladı vardır.

BALIK AYHAN 'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Roman müziğinin önemli isimlerinden Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, geçen cumartesi akşamı evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

İki gündür uyutulan ünlü ismin nefes darlığı sorunu yaşadığı öğrenildi.

Bu arada Balık Ayhan'ın son klibini çeken Veysi Akkaya, sanatçının sağlık durumu hakkında "Balık Ayhan maalesef şu an yoğun bakımda. Eşiyle sürekli irtibat halindeyim. Herkesten dua istiyor eski sağlığına kavuşmak için" ifadelerini kullandı.