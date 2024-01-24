Zatürre aşısı ne kadar? Zatürre (Pnömoni) aşısını devlet karşılıyor mu? Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
Soğuk havaların hakim olmasıyla birçok hastalık gündeme geldi. Zatürrede bunlardan biri, zatürre, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanı etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık. Peki, Zatürre aşısı ne kadar? Zatürre (Pnömoni) aşısını devlet karşılıyor mu? Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
Zatürre (pnömoni) çoğunlukla bakteri veya virüslerin nadiren de mantarların neden olduğu bir akut solunum yolu enfeksiyonu şeklidir. Peki, Zatürre aşısı ne kadar? Zatürre (Pnömoni) aşısını devlet karşılıyor mu? Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
ZATÜRRE AŞISI OLUNMALI MI?
İnfluenza’nın (grip virüsü) hem kendisinin zatürre oluşturabilmesi hem de ikincil olarak bakteriyel zatürrelere zemin oluşturması nedeniyle grip aşılarının yapılması korunmada önemli bir yer teşkil etmektedir. Günümüzde 6 aydan küçük bebekler dışında tüm bireylere yıllık rutin grip aşısı yapılması önerilmektedir.
Zatürre aşısı, zatürrenin en sık etkeni olan Streptococcus pneumoniae’ya karşı geliştirilmiş bir aşıdır. Dolayısıyla tüm mikroorganizmalara karşı etkili değildir. Zatürre aşısısının 65 yaş üzeri tüm yetişkinler ile 19 yaş üzeri ek hastalığı olan (BOS kaçağı, kohlear implant, diabetes mellitus, alkolizm, siroz, kronik böbrek yetmezliği (KBY), kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalıkları, obezite; erişkinde: BMI ?40, bağışıklık sistem bozukluğu olanlar) tüm bireylere yapılması önerilmektedir.
ZATÜRRE AŞISI FİYATI
2 yaş altı çocuklarda uygulanan konjuge pnömokok aşısı (Prevenar 13), tek doz olarak uygulanır ve fiyatı 750-1276 TL arasındadır.
65 yaş ve üzeri yetişkinlerde uygulanan polisakkarit pnömokok aşısı (Pneumovax 23), tek doz olarak uygulanır ve fiyatı 750-1300 TL arasındadır.
2 yaş üstü riskli grupta yer alan kişilerde uygulanan kombine pnömokok aşısı (Prevenar 13 + Pneumovax 23), iki doz olarak uygulanır ve fiyatı 1500-2500 TL arasındadır.
Bu fiyatlar, eczanelerde uygulanan aşı fiyatlarıdır. Sağlık Bakanlığı'nın ödeme kapsamında olan zatürre aşıları, devlet hastanelerinde ve aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.
ZATÜRRE AŞISINI DEVLET KARŞILIYOR MU?
Devlet zatürre aşısını bazı gruplar için karşılamaktadır. Bu gruplar şunlardır:
- 65 yaş ve üzeri tüm kişiler
- 2 yaş altı çocuklar
- Kronik akciğer hastalığı, kalp hastalığı, diyabet, böbrek hastalığı, kan hastalığı, bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi görenler
- Organ nakli yapılanlar
- HIV/AIDS hastaları
- Beyin-omurilik sıvı kaçağı olanlar
- Hastane çalışanları, huzurevi çalışanları ve sağlık personelleri
- Bu gruplarda yer alan kişiler, aile hekimlerine veya eczanelere başvurarak, SGK'nın ödeme kapsamında olan zatürre aşısını ücretsiz olarak yaptırabilirler.
ZATÜRRE KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Zatürre her yaştan insanda görülmekle birlikte, 5 yaş altı çocuklar ve önceden kronik rahatsızlıkları olan yaşlı yetişkinler (>65 yaş) ile bağışıklık sistemi sorunları olan duyarlı kişilerde daha sık görülür. Bununla birlikte:
- İleri yaş,
- Kronik hastalık varlığı,
- Bağışıklık sistemi hastalıkları ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı,
- Aşırı sigara ve alkol kullanımı,
- Uzun süreli hastane yatışları,
- Yutma bozuklukları ve kusma,
- Kalabalık yaşam ve kronik kimyasal maruziyeti zatürre gelişimi için tanımlanmış risk faktörleridir.
- Hastanın bağışıklık tepkisi önemli
- Hastalık hafif seyirli klinik tablolarla seyredebildiği gibi yaşamı tehdit eden klinik tablolara da yol açabilir. Hastalığın seyri büyük ölçüde uygun tedavi ile birlikte hastanın bağışıklık tepkisine bağlıdır. Özellikle 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlarda (kronik kalp hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, inme, kronik böbrek hastalıkları, diyabet vb) hastalığın ağır seyretme riski ve hastalığa bağlı ölüm riski daha yüksektir.
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