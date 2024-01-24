Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:51

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:51

Zatürre (pnömoni) çoğunlukla bakteri veya virüslerin nadiren de mantarların neden olduğu bir akut solunum yolu enfeksiyonu şeklidir. Peki, Zatürre aşısı ne kadar? Zatürre (Pnömoni) aşısını devlet karşılıyor mu? Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?

ZATÜRRE AŞISI OLUNMALI MI?

İnfluenza’nın (grip virüsü) hem kendisinin zatürre oluşturabilmesi hem de ikincil olarak bakteriyel zatürrelere zemin oluşturması nedeniyle grip aşılarının yapılması korunmada önemli bir yer teşkil etmektedir. Günümüzde 6 aydan küçük bebekler dışında tüm bireylere yıllık rutin grip aşısı yapılması önerilmektedir.

Zatürre aşısı, zatürrenin en sık etkeni olan Streptococcus pneumoniae’ya karşı geliştirilmiş bir aşıdır. Dolayısıyla tüm mikroorganizmalara karşı etkili değildir. Zatürre aşısısının 65 yaş üzeri tüm yetişkinler ile 19 yaş üzeri ek hastalığı olan (BOS kaçağı, kohlear implant, diabetes mellitus, alkolizm, siroz, kronik böbrek yetmezliği (KBY), kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalıkları, obezite; erişkinde: BMI ?40, bağışıklık sistem bozukluğu olanlar) tüm bireylere yapılması önerilmektedir.

ZATÜRRE AŞISI FİYATI

2 yaş altı çocuklarda uygulanan konjuge pnömokok aşısı (Prevenar 13), tek doz olarak uygulanır ve fiyatı 750-1276 TL arasındadır.

65 yaş ve üzeri yetişkinlerde uygulanan polisakkarit pnömokok aşısı (Pneumovax 23), tek doz olarak uygulanır ve fiyatı 750-1300 TL arasındadır.

2 yaş üstü riskli grupta yer alan kişilerde uygulanan kombine pnömokok aşısı (Prevenar 13 + Pneumovax 23), iki doz olarak uygulanır ve fiyatı 1500-2500 TL arasındadır.

Bu fiyatlar, eczanelerde uygulanan aşı fiyatlarıdır. Sağlık Bakanlığı'nın ödeme kapsamında olan zatürre aşıları, devlet hastanelerinde ve aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

ZATÜRRE AŞISINI DEVLET KARŞILIYOR MU?

Devlet zatürre aşısını bazı gruplar için karşılamaktadır. Bu gruplar şunlardır:

65 yaş ve üzeri tüm kişiler

2 yaş altı çocuklar

Kronik akciğer hastalığı, kalp hastalığı, diyabet, böbrek hastalığı, kan hastalığı, bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi görenler

Organ nakli yapılanlar

HIV/AIDS hastaları

Beyin-omurilik sıvı kaçağı olanlar

Hastane çalışanları, huzurevi çalışanları ve sağlık personelleri

Bu gruplarda yer alan kişiler, aile hekimlerine veya eczanelere başvurarak, SGK'nın ödeme kapsamında olan zatürre aşısını ücretsiz olarak yaptırabilirler.

ZATÜRRE KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Zatürre her yaştan insanda görülmekle birlikte, 5 yaş altı çocuklar ve önceden kronik rahatsızlıkları olan yaşlı yetişkinler (>65 yaş) ile bağışıklık sistemi sorunları olan duyarlı kişilerde daha sık görülür. Bununla birlikte: