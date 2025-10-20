Zeki Triko markasının kurucusu, modacı ve iş insanı Zeki Başeskioğlu 95 yaşında yaşamını yitirdi. Başeskioğlu'nun cenazesi 19 Ekim Pazar günü Kilyos’ta toprağa verildi. Peki, Zeki Başeskioğlu kimdir? Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu neden öldü?

ZEKİ BAŞESKİOĞLU KİMDİR?

1930 yılında dünyaya gelen Zeki Başeskioğlu, Türkiye'nin meşhur markası Zeki Triko'nun kurucusudur. Zeki Başeskioğlu, kariyerini adım adım inşa etti. Genç yaşında geldiği İzmir’de şapka satarak çalışmaya başladı. Ardından iş hayatına İstanbul Mahmutbey’de çorapçılık yaparak devam etti. Daha sonra jarse elbise ve konfeksiyon işine başladı.

Başeskioğlu, Rumeli Caddesi’nde dükkan açan ilk tekstilcilerden biri oldu 1969 yılında ilk ihracatını yaptı. 1984 yılında ise mayo tasarımlarıyla ünlendi.

Zeki Triko’nun mayo ve bikini koleksiyonlarının tanıtımı için dünyaca ünlü modeller Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Elle McPherson ile reklam çekimleri yapıldı.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU NERELİ?

Zeki Başeskioğlu Antalya, Aksekilidir.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Zeki Başeskioğlu 95 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber ailesi tarafından duyuruldu. Başeskioğlu'nun evinde yemek yediği sırada hayatın kaybettiği öğrenildi.