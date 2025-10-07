Zenin x Goat Wellness Camp, İğneada’da düzenlendi

Kırklareli’nin İğneada beldesinde gerçekleştirilen “Zenin x Goat Wellness Camp” etkinliği, doğa ile sağlıklı yaşamı buluşturdu. Goatalks ve Serenas Group tarafından organize edilen kamp, Longosphere İğneada’nın doğal ortamında düzenlendi. Üç gün süren programda katılımcılar, meditasyon, farkındalık ve sağlıklı yaşam atölyelerine katıldı.

Etkinlik kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen meditasyon ve nefes çalışmalarıyla başlayan gün, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan dersler, atölyeler ve tadım etkinlikleriyle devam etti. Katılımcılar, hem bedensel hem zihinsel dengeyi destekleyen uygulamalara katılarak doğayla iç içe bir yenilenme deneyimi yaşadı.

Organizatörler, kampın yalnızca bir sağlıklı yaşam etkinliği olmadığını, aynı zamanda katılımcılar arasında etkileşim ve topluluk bilinci oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Doğal çevrede gerçekleştirilen kamp, katılımcılara şehir yaşamından uzaklaşıp kendilerine zaman ayırma fırsatı sundu.