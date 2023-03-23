Zerrin Tekindor kimdir, nereli, kaç yaşında? Zerrin Tekindor'un eşi kim? Zerrin Tekindor hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Kanal D ekranlarında başlayan Yüz Yıllık Mucize filmi ile yeniden ekranlara dönen Zerrin Tekindor'un hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Zerrin Tekindor'ın hangi filmlerde oynadığı, özel hayatı ve aldığı ödüller araştırılıyor. Peki, Zerrin Tekindor kimdir, nereli, kaç yaşında? Zerrin Tekindor'un eşi kim? Zerrin Tekindor hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Aşk-ı Memnu ve Kuzey Güney gibi dizilerle izleyilerin hafızasına kazınan Zerrin Tekindor'un hayatı araştırılıyor. İşte, Zerrin Tekindor hakkında merak edilenler...
ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?
Zerrin Tekindor, 5 Ağustos 1964 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyaya geldi.
İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Yükseköğrenimini 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı.
1985-1987 yıllarında Adana Devlet Tiyatrosu'nda stajyer oyuncu olarak görev aldı. 1987-2003 arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Çamaşırhane, Ferhat İle Şirin, Göğe Açılan Pencere, Büyük Aşıkların Sonuncusu, Gürültülü Patırtılı bir Hikaye, Ölüm, Aşk Öldürür, Geyikler Lanetler oyunlarında rol aldı.
Zerrin Tekindor Ankara'da tiyatro kariyerine devam ederken 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümüne özel öğrenci olarak devam etti; Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim gördü. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam atölyelerinde çalıştı. Tiyatro kariyerine devam ederken İstanbul, Ankara'da kişisel sergiler açtı, yurt dışında sanat fuarlarına katıldı.
2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol aldı. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında oğlu Hira Tekindor'un yönettiği Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile Afife Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü.
2003 yılından itibaren çeşitli televizyon dizilerinde yer aldı. Bir İstanbul Masalı'nda Deniz, Aşk-ı Memnu'da "Matmazel" karakterlerini canlandırdı. Aşk-ı Memnu'daki rolü nedeniyle yıllarca "Matmazel" olarak anıldı.
Tekindor, 2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda rol aldı. Oyun, Globe to Globe Festivali kapsamında Londra'da Shakespeare Globe Tiyatrosu'nda sahnelendi.
İlk defa 2014 yılında Pek Yakında adlı komedi filminde Ülkü karakterini canlandırarak sinema oyunculuğu yaptı. 2016 yapımı İstanbul Kırmızısı'nda Aylin, İkimizin Yerine'de Aylin karakterlerini, 2018 yapımı Müslüm filminde Muhterem Nur'u canlandırdı.
Oyun Atölyesi'nin sahnelediği Arthur Miller'ın Köprüden Görünüş adlı oyununun sahne tasarımını yaptı (2016). 2021'de Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı teki kişilik ”Toz” oyununda Handan karakterini canlandırdı.
Zerrin Tekindor, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı Yüz Yıllık Mucize filminde Süreyya karakterine hayat veriyor.
ZERRİN TEKİNDOR EVLİ Mİ?
1987 yılında oyuncu Çetin Tekindor ile evlendi, bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Zerrin Tekindor bir dönem Haluk Bilginer ile aşk yaşadı.
ZERRİN TEKİNDOR HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?
1987: Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun
1991: Çamaşırhane
1992: Ferhat ile Şirin
1993: Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye
1993: İstanbul Efendisi
1994: Death-Ölüm
1995: Büyük Aşkların Sonuncusu
1995: İstanbul Efendisi
1997: Göğe Açılan Pencere
1999: Aşk Öldürür
1999: Geyikler Lanetler
1999: Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya
2003: Müfettiş
2007: Dünyanın Ortasında Bir Yer
2009: Vahşet Tanrısı
2012: Antonius ile Kleopatra
2013: Kim Korkar Hain Kurttan?
2017: Arzu Tramvayı
2021: Toz
ZERRİN TEKİNDOR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2015: Pek Yakında
2016: İkimizin Yerine
2017: İstanbul Kırmızısı
2018: Müslüm
2022: Three Thousand Years on Longing
ZERRİN TEKİNDOR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2007: Aşk Yeniden
2008: Aşk-ı Memnu
2010: Yaprak Dökümü - Konuk oyuncu
2011: Kuzey Güney
2014: Kurt Seyit ve Şura
2015: Kara Sevda
2018: Şahin Tepesi
2020: Zemheri
2021: Mucize Doktor
2022-günümüz: Dünyayla Benim Aramda
2023-: Yüz Yıllık Mucize
ZERRİN TEKİNDOR KAZANDIĞI ÖDÜLLER
2004: 8. Afife Tiyatro Ödülleri - Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2010: 14. Afife Tiyatro Ödülleri - Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
2012: Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
2012: Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu
2013: 2013 Antalya Televizyon Ödülleri - Dram Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2013: Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri - Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü
2014: 18. Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
2014: 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
2015: Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri - En Başarılı Kadın Oyuncu
2015: Lions Müzik ve Sahne Sanatları Ödülleri - Yılın En İyi Tiyatro Kadın Oyuncu
2015: 10. Uludağ Üniversitesi Marconi Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu
2015: 5. Bilkent Sinema Ödülleri Sinefest - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2016: 23. İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri - Yaşam Boyu Başarı Ödülü
2018: 23. Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu
2018: 5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2018: 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası - SİSAY Başarı Ödülü
2019: 9. Engelsiz Yaşam Vakfı - "Yılın En İyileri Ödülleri" - Yılın En İyi Tiyatro Kadın Oyuncusu
2019: 9. Engelsiz Yaşam Vakfı - "Yılın En İyileri Ödülleri" - Yılın En İyi Sinema Kadın Oyuncusu
2019: Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı
2019: 2. İzmir Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu
2022: 4. Kristal Geyik Ödülleri - Yılın En İyi Tiyatro Oyuncusu
2022: Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı
2022: Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
2022: 10. Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu
2022: No Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
2022: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2023: Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri - Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu
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