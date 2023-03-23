Zerrin Tekindor kimdir, nereli, kaç yaşında? Zerrin Tekindor'un eşi kim? Zerrin Tekindor hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:16

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 12:16

Aşk-ı Memnu ve Kuzey Güney gibi dizilerle izleyilerin hafızasına kazınan Zerrin Tekindor'un hayatı araştırılıyor. İşte, Zerrin Tekindor hakkında merak edilenler...

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?

Zerrin Tekindor, 5 Ağustos 1964 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Yükseköğrenimini 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı.

1985-1987 yıllarında Adana Devlet Tiyatrosu'nda stajyer oyuncu olarak görev aldı. 1987-2003 arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Çamaşırhane, Ferhat İle Şirin, Göğe Açılan Pencere, Büyük Aşıkların Sonuncusu, Gürültülü Patırtılı bir Hikaye, Ölüm, Aşk Öldürür, Geyikler Lanetler oyunlarında rol aldı.

Zerrin Tekindor Ankara'da tiyatro kariyerine devam ederken 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümüne özel öğrenci olarak devam etti; Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim gördü. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam atölyelerinde çalıştı. Tiyatro kariyerine devam ederken İstanbul, Ankara'da kişisel sergiler açtı, yurt dışında sanat fuarlarına katıldı.

2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol aldı. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında oğlu Hira Tekindor'un yönettiği Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile Afife Tiyatro Ödülü'ne layık görüldü.

2003 yılından itibaren çeşitli televizyon dizilerinde yer aldı. Bir İstanbul Masalı'nda Deniz, Aşk-ı Memnu'da "Matmazel" karakterlerini canlandırdı. Aşk-ı Memnu'daki rolü nedeniyle yıllarca "Matmazel" olarak anıldı.

Tekindor, 2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda rol aldı. Oyun, Globe to Globe Festivali kapsamında Londra'da Shakespeare Globe Tiyatrosu'nda sahnelendi.

İlk defa 2014 yılında Pek Yakında adlı komedi filminde Ülkü karakterini canlandırarak sinema oyunculuğu yaptı. 2016 yapımı İstanbul Kırmızısı'nda Aylin, İkimizin Yerine'de Aylin karakterlerini, 2018 yapımı Müslüm filminde Muhterem Nur'u canlandırdı.

Oyun Atölyesi'nin sahnelediği Arthur Miller'ın Köprüden Görünüş adlı oyununun sahne tasarımını yaptı (2016). 2021'de Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı teki kişilik ”Toz” oyununda Handan karakterini canlandırdı.

Zerrin Tekindor, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı Yüz Yıllık Mucize filminde Süreyya karakterine hayat veriyor.

ZERRİN TEKİNDOR EVLİ Mİ?

1987 yılında oyuncu Çetin Tekindor ile evlendi, bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Zerrin Tekindor bir dönem Haluk Bilginer ile aşk yaşadı.

ZERRİN TEKİNDOR HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

1987: Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun

1991: Çamaşırhane

1992: Ferhat ile Şirin

1993: Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye

1993: İstanbul Efendisi

1994: Death-Ölüm

1995: Büyük Aşkların Sonuncusu

1995: İstanbul Efendisi

1997: Göğe Açılan Pencere

1999: Aşk Öldürür

1999: Geyikler Lanetler

1999: Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya

2003: Müfettiş

2007: Dünyanın Ortasında Bir Yer

2009: Vahşet Tanrısı

2012: Antonius ile Kleopatra

2013: Kim Korkar Hain Kurttan?

2017: Arzu Tramvayı

2021: Toz

ZERRİN TEKİNDOR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2015: Pek Yakında

2016: İkimizin Yerine

2017: İstanbul Kırmızısı

2018: Müslüm

2022: Three Thousand Years on Longing

ZERRİN TEKİNDOR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2007: Aşk Yeniden

2008: Aşk-ı Memnu

2010: Yaprak Dökümü - Konuk oyuncu

2011: Kuzey Güney

2014: Kurt Seyit ve Şura

2015: Kara Sevda

2018: Şahin Tepesi

2020: Zemheri

2021: Mucize Doktor

2022-günümüz: Dünyayla Benim Aramda

2023-: Yüz Yıllık Mucize

ZERRİN TEKİNDOR KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2004: 8. Afife Tiyatro Ödülleri - Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2010: 14. Afife Tiyatro Ödülleri - Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

2012: Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

2012: Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu

2013: 2013 Antalya Televizyon Ödülleri - Dram Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2013: Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri - Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü

2014: 18. Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2014: 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2015: Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri - En Başarılı Kadın Oyuncu

2015: Lions Müzik ve Sahne Sanatları Ödülleri - Yılın En İyi Tiyatro Kadın Oyuncu

2015: 10. Uludağ Üniversitesi Marconi Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu

2015: 5. Bilkent Sinema Ödülleri Sinefest - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2016: 23. İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri - Yaşam Boyu Başarı Ödülü

2018: 23. Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu

2018: 5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2018: 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası - SİSAY Başarı Ödülü

2019: 9. Engelsiz Yaşam Vakfı - "Yılın En İyileri Ödülleri" - Yılın En İyi Tiyatro Kadın Oyuncusu

2019: 9. Engelsiz Yaşam Vakfı - "Yılın En İyileri Ödülleri" - Yılın En İyi Sinema Kadın Oyuncusu

2019: Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı

2019: 2. İzmir Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu

2022: 4. Kristal Geyik Ödülleri - Yılın En İyi Tiyatro Oyuncusu

2022: Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı

2022: Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

2022: 10. Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri - En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu

2022: No Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2022: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2023: Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri - Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu



