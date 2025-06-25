Zeynep Bastık'ın yaşamı yurttaşlar tarafından araştırlıyor. Bastık'ın özel yaşamı merak ediliyor. Peki, Zeynep Bastık kimdir, evli mi? Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ZEYNEP BASTIK KİM?

8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de doğdu. Ortaokul ve liseyi İzmir'de tamamladı.

YouTube ortamında yayımladığı cover parçaları ile tanındı. Birçok Türk pop müziği sanatçısının şarkısını kendi üslubuyla icra etti. 2014 yılından itibaren single'lar çıkaran şarkıcı, gençlik dizilerinde rol aldı.

ZEYNEP BASTIK EVLİ Mİ?

Bastık, 7 Temmuz 2021 tarihinde menajeri Tolga Akış ile evlendi. Çift, 20 Temmuz 2022 tarihinde boşandı.

ZEYNEP BASTIK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014 - Sil Baştan

2015 - Adı Mutluluk - Gonca Gül Duran

2016-2017 - Umuda Kelepçe Vurulmaz - Rüya

2018-2020 - Yasak Elma - İrem