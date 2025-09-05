Zeynep Değirmencioğlu, Yeşilçam'da Ayşecik karakteriyle adını duyurmuş ve bir döneme damgasını vurmuştu. Peki, Zeynep Değirmencioğlu kimdir? Zeynep Değirmencioğlu kaç yaşında, nereli? Zeynep Değirmencioğlu hangi yapımlarda rol aldı?

ZEYNEP DEMİRCİOĞLU KİMDİR?

Zeynep Demircioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Beyazperdeye henüz iki yaşındayken "Papatya" filmiyle geçti. Daha sonra "Duvaklı Göl", "Funda" gibi filmlerde, çocuk yıldız olarak göründü. Ama esas ününü 1960'ta “Ayşecik” filmleri ile yaptı.

Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü. Çeşitli kuruluşların armağanlarını kazanan Değirmencioğlu, senaryo yazarı Hamdi Değirmencioğlu’nun kızı, kendisi gibi çocuk yaşta Yeşilçam filmlerinde rol almış olan ve Ömercik adı ile ünlenen Ömer Dönmez'in kuzenidir.

ZEYNEP DEMİRCİOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Sonraki yıllarda genç kız rollerine çıkarak Yeşilçam'daki ününü sürdürmeye devam eden Değirmencioğlu, dönemin Fenerbahçeli futbolcusu ve daha sonra Fenerbahçe SK yöneticilerinden Serkan Acar (1948 - 2013) ile evlendikten sonra 1974 yılında rol aldığı Macera Yolu filminin ardından sinemayı bıraktı. 2010 tarihinde eşi Serkan Acar'a şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.