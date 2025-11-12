Jess Molho, iki çocuğunun annesi Zeynep Molho’ya bir süre önce anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Peki, Zeynep Molho kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeynep Molho ile Jess Molho boşandı mı?

ZEYNEP MOLHO KİMDİR?

Yönetmen Zeynep Molho 23 yıldır oyuncu Jess Molho ile evlidir. Ünlü çiftin 2 çocuğu vardır.

JESS MOLHO KİMDİR?

Jess Molho, 4 Ekim 1976 tarihinde dünyaya geldi. Sihirli Annem, Çocuklar Duymasın, Dadı, Çarli İş Başında, Yaprak Dökümü, Mahşer-Nabucco'nun Zehri, Sardunya Sokak, Acayip Hikayeler, Kardeş Payı, Köstebekgiller gibi yapımlarda rol aldı. Sunuculuk da yapan ünlü isim 1994 yılından bu yana yer aldığı projelerle adından söz ettirmektedir.