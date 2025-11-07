Okan Bayülgen'in eski eşi Zeyno Günenç, verdiği röportajın ardından sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Zeyno Günenç kimdir? Okan Bayülgen'in eski Zeyno Günenç kaç yaşında, nereli? Zeyno Günenç hangi yapımlarda rol aldı?

ZEYNO GÜNENÇ KİMDİR?

Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967'de Kocaeli'de dünyaya geldi. İlkokul ikinci sınıftayken annesinin yönlendirmesiyle bale eğitimi almaya başlayan Zeyno Günenç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda üç yıl çalıştı. Bu kurumdan istifa edip bir yıllığına Kanada Vancouver'a giderek eğitimini geliştirdi. Yurt dışı da dâhil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı

ZEYNO GÜNENÇ'İN HAYATI VE KARİYERİ

Günenç, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle Üç Salakşörler adlı oyunla üç yıl süren bir turneye çıkarak Türkiye'nin birçok yerini gezdi. 1994 yılında Asım Can Gündüz ile birlikte Kanal 6'da yayınlanan ''Müzikalite'' programının sunuculuğunu yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizideki "Dominant Gönül" karakteriyle ünlendi. Okan Bayülgen'le evlilik yaşayan sanatçı, Tiyatrokare topluluğunda çalıştı.

ZEYNO GÜNENÇ'İN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Kuşlu Çorap - 1988

Eyvah Kızım Büyüdü - 2000

Dadı - 2001

En Son Babalar Duyar - 2002

Çocuklar Duymasın - 2002

Çocuklar Ne Olacak - 2004

Avrupa Yakası - 2004

Keloğlan Kara Prens'e Karşı - 2005

Doktorlar - 2006

Hayat Apartmanı - 2007

Paramparça Aşklar - 2008

Geniş Aile - 2009

Çocuklar Duymasın - 2010-2014

Tatlı İntikam - 2016

Çocuklar Duymasın - 2017-2019

Savaş - 2018 Film

ZEYNO GÜNENÇ'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI