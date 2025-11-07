Okan Bayülgen'in eski eşi Zeyno Günenç, verdiği röportajın ardından sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Zeyno Günenç kimdir? Okan Bayülgen'in eski Zeyno Günenç kaç yaşında, nereli? Zeyno Günenç hangi yapımlarda rol aldı?
ZEYNO GÜNENÇ KİMDİR?
Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967'de Kocaeli'de dünyaya geldi. İlkokul ikinci sınıftayken annesinin yönlendirmesiyle bale eğitimi almaya başlayan Zeyno Günenç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda üç yıl çalıştı. Bu kurumdan istifa edip bir yıllığına Kanada Vancouver'a giderek eğitimini geliştirdi. Yurt dışı da dâhil olmak üzere birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak çalıştı
ZEYNO GÜNENÇ'İN HAYATI VE KARİYERİ
Günenç, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle Üç Salakşörler adlı oyunla üç yıl süren bir turneye çıkarak Türkiye'nin birçok yerini gezdi. 1994 yılında Asım Can Gündüz ile birlikte Kanal 6'da yayınlanan ''Müzikalite'' programının sunuculuğunu yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizideki "Dominant Gönül" karakteriyle ünlendi. Okan Bayülgen'le evlilik yaşayan sanatçı, Tiyatrokare topluluğunda çalıştı.
ZEYNO GÜNENÇ'İN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER
- Kuşlu Çorap - 1988
- Eyvah Kızım Büyüdü - 2000
- Dadı - 2001
- En Son Babalar Duyar - 2002
- Çocuklar Duymasın - 2002
- Çocuklar Ne Olacak - 2004
- Avrupa Yakası - 2004
- Keloğlan Kara Prens'e Karşı - 2005
- Doktorlar - 2006
- Hayat Apartmanı - 2007
- Paramparça Aşklar - 2008
- Geniş Aile - 2009
- Çocuklar Duymasın - 2010-2014
- Tatlı İntikam - 2016
- Çocuklar Duymasın - 2017-2019
- Savaş - 2018 Film
ZEYNO GÜNENÇ'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Seni Seviyorum (oyun)* William Douglas
- Üç Salakşörler : Sam Bobrick\Ron Clark
- Nikah Kağıdı : Ephraim Kishon
- Kafkas Tebeşir Dairesi
- Sekiz Kadın : Robert Thomas
- Meşhedi İbat (O olmasa Bu Olsun)