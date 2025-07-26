Lübnan müziğinin önemli isimlerinden; sanatçı, oyun yazarı, besteci ve müzisyen Ziad Rahbani, 69 yaşında, yaşamını yitirdi. Peki, Ziad Rahbani kimdir? Ziad Rahbani kaç yaşında, nereli? Ziad Rahbani neden öldü?

ZİAD RAHBANİ KİMDİR?

Ziad Rahbani, Lübnan’ın en etkili sanatçılarından biridir. 1 Ocak 1956’da dünyaya gelen Rahbani, besteci, oyun yazarı, piyanist, şarkı sözü yazarı ve politik hiciv ustası olarak tanınır. Lübnan müziğini Batı caz ve klasik müzikle harmanlayarak kültürel bir dönüşüm yarattı. Ziad, 1970’li yıllarda hem müzikte hem de tiyatroda dikkat çekmeye başladı. Özellikle iç savaş döneminde Lübnan’daki siyasal yapıyı eleştiren hiciv dolu oyunlarıyla ün kazandı.