Zihni Göktay'ın vasiyetini oğlu açıkladı: 'Babamın gözü açık gitmedi'

Türk tiyatrosunun ve sinemasının ulu çınarlarından Zihni Göktay, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sahnelediği sayısız oyun, hayat verdiği unutulmaz karakterler ve özellikle "Lüküs Hayat" müzikalindeki efsanevi Rıza rolüyle nesiller boyu hafızalara kazınan usta sanatçı, sanat dünyasını yasa boğdu.

USTA SANATÇIYA VEDA

80 yılı aşkın ömrüne sayısız başarılı proje sığdıran ve sanat dünyasının en saygın isimleri arasında yer alan duayen oyuncu için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Usta sanatçının birçok dostu ve meslektaşı, düzenlenen veda töreninde kendisini yalnız bırakmadı. Törende usta oyuncunun taziyelerini oğlu kabul ederken, sanat camiasından çok sayıda isim ve sevenleri aileye destek olmak için salonda hazır bulundu.

Cenaze töreninde söz alan oğlu Ömer Göktay, babasının vasiyetini paylaşarak duygu dolu anlar yaşattı.

"BABAMIN GÖZÜ AÇIK GİTMEDİ"

Ömer Göktay açıklamasında, "Babamın gözü açık gitmedi. Vasiyeti bizi tiyatro sahnelerinde görmekti, biz de onu yerine getiriyoruz" dedi.

KIZI BABASINA BÖYLE VEDA ETTİ

Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay babasının veda töreninde kendisine yazmış olduğu bir mektubu okudu: "Ben babam gibi güzel konuşamadığım için onun bana bu mesleğe adım attığımda yazdığı yazıyı okuyacağım. Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, sanatına olan aşkını ve ailesine olan bağlılığını göreceksiniz hem de kendi ağzından dinlemiş olacaksınız. "Bana da kırk yıl önce babacığım destek olmuştu bu bin bir zorluklarına rağmen seçmekten asla pişman olmadığım bu güzel sanatta ilk adımı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana yolun açık olsun diyorum güzel kızım. Amacın daima zirve olsun, en iyisini olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece, dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerek. Şimdilerde Zihni Göktay'ın kızı Zeynep diyorlar. İleride Zeynep Göktay'ın babası desinler bana."