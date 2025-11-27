Efsane dizi Cennet Mahallesinin “Ethem”i, usta oyuncu ve tiyatrocu Zihni Göktay, huzurevine yerleşti. Bu gelişmenin ardından Göktay, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay kaç yaşında, nereli? Zihni Göktay hangi yapımlarda rol aldı?
ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?
Zihni Göktay, 2 Aralık 1945 yılında İstanbul-Fatih'te doğdu. Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır.
ZİHNİ GÖKTAY'IN KARİYERİ VE HAYATI
Göktay, 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosunda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı. Şimdilerde sadece kendi oynadığı, sessiz çekilen filmlerde kendini seslendiriyor. Amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü. Göktay, Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini devam ettirmektedir.
ZİHNİ GÖKTAY'IN FİLMOGRAFİSİ
1976: Meraklı Köfteci - Deli kaleci
1976: Tosun Paşa - Ruhi
1983: Üç İstanbul
1984: Atla Gel Şaban - Halil
1984: Fahriye Abla
1986-1990: Kuruntu Ailesi - Bayram Efendi - Dizi
1990: Ah Şu Komşularımız - Dizi
1994: Bekarlık Sultanlık mı? - Dizi
1994: Yazlıkçılar - Naci - Dizi
1995: Oğlum Adam Olacak - Dizi
1997: Eltiler - Dizi
1997: Komşu Komşu - Dizi
1998-2002: Bizimkiler - Muvaffak - Dizi
2000: Üvey Baba - Ethem - Dizi
2002: Biz Size Aşık Olduk - Cemal - Dizi
2002: Koçum Benim - İsmail Bey - Dizi
2003: Hadi Uç Bakalım - Şefik - Dizi
2003: Beybaba - TRT
2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Üçbuçuk Yusuf
2004: Avrupa Yakası - Altın Makas Cihat - Dizi
2004: Hababam Sınıfı Askerde - Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay
2004: Koltuk - TRT
2005-2007: Cennet Mahallesi - Göttingenli Ethem - Dizi
2005: Döngel Kârhanesi - Sabri
2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Yusuf Yusuf
2006: Geçmiş Zaman Olur ki - Dizi
2006: Kirpi - Müştak
2008: Mert ile Gert - Poyraz - Dizi
2008: Çıngıraklı Top - Ahi
2009: Ah Kalbim - Hakkı - Dizi
2009: 7 Kocalı Hürmüz - Ermeni İhtiyar
2011: Adım Bayram Bayram - Cemşit Dede - Dizi
2014: Ulan İstanbul - Servet - Dizi
2014: Zaman Makinesi 1973 - Şakir Dede
2015: Kara Bela - Kudret'in babası
2017: Yaşamak Güzel Şey - Müfit'in babası
2020: Şaşkın Bakkal 216 - Dizi
2021: Seni Bulacağım Oğlum
2023: Güven Bana
2023: Oregon
2025: Ayakçı