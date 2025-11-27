Efsane dizi Cennet Mahallesinin “Ethem”i, usta oyuncu ve tiyatrocu Zihni Göktay, huzurevine yerleşti. Bu gelişmenin ardından Göktay, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay kaç yaşında, nereli? Zihni Göktay hangi yapımlarda rol aldı?

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945 yılında İstanbul-Fatih'te doğdu. Pertevniyal Lisesinden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır.

ZİHNİ GÖKTAY'IN KARİYERİ VE HAYATI

Göktay, 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosunda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Birçok filmde de seslendirme yaptı. Şimdilerde sadece kendi oynadığı, sessiz çekilen filmlerde kendini seslendiriyor. Amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü. Göktay, Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini devam ettirmektedir.

ZİHNİ GÖKTAY'IN FİLMOGRAFİSİ

1976: Meraklı Köfteci - Deli kaleci

1976: Tosun Paşa - Ruhi

1983: Üç İstanbul

1984: Atla Gel Şaban - Halil

1984: Fahriye Abla

1986-1990: Kuruntu Ailesi - Bayram Efendi - Dizi

1990: Ah Şu Komşularımız - Dizi

1994: Bekarlık Sultanlık mı? - Dizi

1994: Yazlıkçılar - Naci - Dizi

1995: Oğlum Adam Olacak - Dizi

1997: Eltiler - Dizi

1997: Komşu Komşu - Dizi

1998-2002: Bizimkiler - Muvaffak - Dizi

2000: Üvey Baba - Ethem - Dizi

2002: Biz Size Aşık Olduk - Cemal - Dizi

2002: Koçum Benim - İsmail Bey - Dizi

2003: Hadi Uç Bakalım - Şefik - Dizi

2003: Beybaba - TRT

2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Üçbuçuk Yusuf

2004: Avrupa Yakası - Altın Makas Cihat - Dizi

2004: Hababam Sınıfı Askerde - Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay

2004: Koltuk - TRT

2005-2007: Cennet Mahallesi - Göttingenli Ethem - Dizi

2005: Döngel Kârhanesi - Sabri

2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Yusuf Yusuf

2006: Geçmiş Zaman Olur ki - Dizi

2006: Kirpi - Müştak

2008: Mert ile Gert - Poyraz - Dizi

2008: Çıngıraklı Top - Ahi

2009: Ah Kalbim - Hakkı - Dizi

2009: 7 Kocalı Hürmüz - Ermeni İhtiyar

2011: Adım Bayram Bayram - Cemşit Dede - Dizi

2014: Ulan İstanbul - Servet - Dizi

2014: Zaman Makinesi 1973 - Şakir Dede

2015: Kara Bela - Kudret'in babası

2017: Yaşamak Güzel Şey - Müfit'in babası

2020: Şaşkın Bakkal 216 - Dizi

2021: Seni Bulacağım Oğlum

2023: Güven Bana

2023: Oregon

2025: Ayakçı