Zoe Saldana, tüm zamanların en çok hasılat yapan başrol oyuncusu oldu

Oscar ödüllü oyuncu Zoe Saldana, Avatar: Ateş ve Kül filmiyle birlikte sinema tarihine geçti. Başarılı oyuncu, bu film sayesinde resmen tüm zamanların en çok hasılat elde eden başrol oyuncusu unvanını kazandı.

Saldana, sinema tarihinin en yüksek gişe gelirine ulaşan üç filminde rol alarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. 2009 yapımı Avatar gişe listesinde birinci sırada yer alırken, 2019 yapımı Avengers: Endgame ikinci, 2022’de vizyona giren Avatar: Suyun Yolu ise üçüncü sırada bulunuyor.

Ünlü oyuncu ayrıca, 2018 yapımı Avengers: Sonsuzluk Savaşı da dahil olmak üzere, dünya çapında 2 milyar doların üzerinde hasılat elde eden dört filmde rol alan ilk kadın oyuncu oldu.

15 MİLYAR DOLARI AŞAN TOPLAM HASILAT

Zoe Saldana; Avatar serisi, Gamora karakterini canlandırdığı Guardians of the Galaxy filmleri ve Star Trek üçlemesinde hayat verdiği Nyota Uhura rolüyle gişe rekorlarına ortak oldu. Star Trek üçlemesi tek başına dünya genelinde 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti.

2024 yılı itibarıyla Saldana’nın dünya çapındaki toplam gişe hasılatı 14 milyar doları aşarak, Marvel Sinematik Evreni yıldızları Scarlett Johansson ve Samuel L. Jackson’ın ardından üçüncü sıraya yükselmişti. Ancak Aralık ayında vizyona giren ve bugüne kadar 1,23 milyar dolar kazanan üçüncü Avatar filmiyle birlikte zirveye yerleşti.

The Numbers verilerine göre, Zoe Saldana’nın başrolde yer aldığı filmlerin toplam gişe hasılatı 15 milyar 470 milyon dolara ulaştı.

Başarılı oyuncunun, Aralık 2029’da vizyona girmesi planlanan Avatar 4 ve Aralık 2031’de gösterime girmesi beklenen Avatar 5 filmlerinde de yer almasıyla gişedeki rekorlarını sürdürmesi bekleniyor.