Zorunlu askerlikleri bitti: BTS geri dönüyor!

K-pop’un dünya çapındaki efsanevi grubu BTS, uzun bir aranın ardından müzik dünyasına geri dönüyor. Tüm üyelerin zorunlu askerlik görevini tamamlamasıyla birlikte grup, yeniden bir araya gelerek hem yeni albüm hem de turne hazırlıklarına başladı.

Grup, Amerika’da müzik çalışmalarına başlayacaklarını duyururken, 2026’nın ilkbaharında yeni albümlerini yayınlayacaklarını açıkladı. BTS üyesi Jimin, “Merhaba herkese, geri döndük” sözleriyle müjdeyi sevenleriyle paylaştı.





BTS, son olarak 2022 yılında “Permission to Dance on Stage” turnesiyle sahneye çıkmıştı. “Dynamite”, “Butter” ve “Fake Love” gibi hitlerle dünya çapında büyük başarı yakalayan yedi kişilik grup, 2026’da başlayacak yeni dünya turnesi için de hazırlıklara başladı.

Zorunlu askerlik nedeniyle 2022’de faaliyetlerine ara veren grup üyeleri, birer birer görevlerini tamamladı. Grubun en büyük üyesi Jin, Aralık 2022’de askere gitmişti. Son olarak askerlik hizmetini tamamlayan Suga’nın da aralarına katılmasıyla, BTS tam kadro olarak geri dönmeye hazır.

BTS, 2013’te sahneye ilk adımlarını atmış ve kısa sürede K-pop tarihinin en başarılı gruplarından biri haline gelmişti.