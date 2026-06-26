Türk modasının 'Madam Z'si Zühal Yorgancıoğlu, 100 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Zühal Yorgancıoğlu kimdir? Zühal Yorgancıoğlu kaç yaşında, nereli? Zühal Yorgancıoğlu neden öldü?

ZÜHAL YORGANCIOĞLU KİMDİR?

1926’da İzmir’in Bayraklı ilçesinde doğan Zühal Yorgancıoğlu, eğitimini İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi’nin ardından Ankara Kız Meslek Yüksek Okulu’nda sürdürdü. Sanat ve tasarım eğitimi alan Yorgancıoğlu, 1947’de mezun oldu.

ZÜHAL YORGANCIOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Yorgancıoğlu, kariyerinin ilk yıllarında öğretmenlik yaptı; ancak onun asıl hikayesi kumaşla, desenle ve geleneksel motiflerle kurduğu bağ üzerinden şekillendi. Tasarımı yalnızca güzel kıyafetler üretmek olarak değil, kültürel bir anlatım biçimi olarak gördü.

Yorgancıoğlu’nun kariyerinde dönüm noktalarından biri 1961’de ABD’ye gitmesi oldu. Maryland Güzel Sanatlar Akademisi’nde moda tasarımı eğitimi aldı; Washington Post için moda çizimleri hazırladı. Amerika’daki yılları, ona yalnızca teknik birikim değil, Türk modasını dünyaya taşıma fikri de kazandırdı.

Türkiye’ye döndükten sonra kendi atölyesini kuran Yorgancıoğlu, ilk defilesini 1963 yılında gerçekleştirdi. Bu defileyle birlikte onun çizgisi de belirginleşti: Batı modasını taklit etmek yerine, Anadolu’nun renklerini, Osmanlı kaftanlarını, yerel dokumaları ve geleneksel işleme sanatlarını modern bir moda diliyle yorumlamak.

Zühal Yorgancıoğlu’nun ünü kısa sürede Türkiye sınırlarını aştı. Dünyada “Madam Z” olarak tanınan tasarımcı, ABD Başkanı Ronald Reagan’ın eşi Nancy Reagan ve John F. Kennedy’nin eşi Jackie Onassis gibi First Lady’lerin yanı sıra Belçika Prensesi Paola, Dalida, Linda Gray ve Lindsay Wagner gibi isimler için tasarımlar hazırladı.