Uygarlık işçisi

06 Ağustos 2021 Cuma

İlhan Selçuk içerikli tümceleriyle okuru Server Tanilli’nin dünyasına sokuveriyor:

“Eğer umutsuzluk benliğinizi sararsa Tanilli’ye bakın, (bir) kitabını alın, okuyun. Umut çiçeği açar yüreğinizde.”

Erdem, aydınlanma yolunda umutsuzluğu kapı dışarı edip yürekte umut çiçeği açtıranda aranmalıdır.

Binlerce tanımı olmasına karşın, bilgiyle donanan erdemliye ender rastlanır. Öte yandan, her köşe başını erdemlere bürünmeyi beceren erdem yoksunları tutmuş. O nedenle, erdemi “iyi güzel, dürüst, sevecen, hoşgörülü” türünden aldatıcı sözlerle algılamak, erdemi gerçek anlamından saptırır.

Düşünce dünyamızı şöyle bir irdeleyelim; İlhan Selçuk gibi bilginin özüne varan, Server Tanilli gibi direngenlik simgesi kaç kişi çıkar karşımıza?

ÖNER YAĞCI

Yazı emeğini erdemli insanların toplum katlarında sonsuzluğa ermesi yolunda değerlendiren Öner Yağcı 50’yi aşkın kitabın yazarı. Nazi Kampları (Akılçelen, 2018) incelemesi, onun, hangi çiçekten bal alınacağını bildiğinin kanıtıdır.

Son iki kitabı, 68 Kuşağı (Bilgi, 2021), “düşünce üretiminin durak bilmeyen dinamosu” diye andığı Server Tanilli (telgrafhane, 2021) adını taşıyor. Bu arada ben de Öner Yağcı’nın öğretmeni olmakla övünmez miyim?

68 Kuşağı’nın eylemcilerinden olan Yağcı, yazdığı her kitapta, hiçbir koşulda “68’in Devrim Andı”ndan sapmamıştır:

“Biz devrimciler olarak... Sayımızın azlığına, düşmanın çokluğuna bakmadan, bıkmadan, yılmadan, TAM BAĞIMSIZ VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE İÇİN; bizi mahvetmek isteyen emperyalizme, bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı, son nefesimize kadar mücadele edeceğimize ant içeriz!”

Türkiye’yi dış baskılardan kurtarıp bağımsızlığa erdirmeyi hedefleyen bu “Ant”, Tanilli’nin ruhuna aydınlanma pencereleri açıyor!

SERVER TANİLLİ’NİN ERDEMİ

Dili “erdemin başı” sayan bir kuşaktan geliyoruz. Tanilli, o bilinçle yazdığı Uygarlık Tarihi adlı ders notlarını üniversite odalarına kilitlememiş, aydınlanma yolunda ilerleyenlere ışık tutmuştur. Aydınlanma düşmanı nice boş kafalı gecikmemiş, besledikleri canilerle onu canından edecek denli alçalmıştır.

Ama Tanilli, tekerlekli sandalyesinin üstünde de yılmamış, aydınlanmacı bilgeliği, ataklığı, direngenliğiyle, Atatürk’ün yaktığı meşalesini bir saniye olsun elinden bırakmadan, toplumu aydınlatma görevini yerine getirmiştir. Yazdığı onlarca düşünce kitabı, o meşaleden beyinlere hangi kıvılcımların sıçradığını gösteriyor:

İnsanlığı nasıl bir gelecek bekliyor? • Devlet ve Demokrasi • Nasıl bir eğitim istiyoruz? • Nasıl bir demokrasi istiyoruz? • Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, • Yaratıcı aklın sentezi • Değişimin Diyalektiği ve Devrim • Voltaire ve Aydınlanma • Diderot • Çağdaşımız Victor Hugo• İslam çağımıza yanıt verebilir mi?

TANİLLİ’YE ARMAĞAN

İnanılır kaynaklardan aktarılan kanıtlayıcı belgeleri bir araya getirmek, tanıtım kitaplarının temel özelliği sayılmalı. Öner Yağcı düşünür, yazar, öğretim üyesi, gazeteci her kesimden kişilerin görüşleriyle Server Tanilli’yi aydınlanmanın unutulmazı kılıyor...

Tanilli’yi, “yalnızca bir anayasa hukuku doçentinin değil, bir genç kuşağın ve daha sonraki genç kuşakların öğretmeni olacak sarsılmaz bir aydınlığın çığlığı” sayan Yağcı, inandırıcı belgelere dayanan özenli çalışmasıyla, onu her yönüyle tanıtan bir kitaba atmıştır imzasını. Bunda elbette, onun dolambaçlı yollara sapmayan yalın üslubunun etkisi büyüktür.

Yağcı, bu bağlamda, önemli bir boşluğu doldurarak, düşünce dünyamıza, Tanilli’ye yönelik bir “armağan kitap” kazandırmayı da başarmıştır.