Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Son Yazısı / Tüm Yazıları

Benlik arayışları

19 Nisan 2024 Cuma

Dillerini geliştiren toplumlar, gerçeği kavrayınca benlik arayışlarına giriyor. Türkler, Çin dilinin etkisinde kalıp törelerinin bozulduğunu anlayınca 8. yüzyılda diktikleri “Göktürk Yazıtları”yla bunu açığa vuruyor: 

“Kötü kağanlar Çin milletine beylik erkek evladını köle, kız evladını cariye kıldı. Türk beyleri Türk adını bıraktı. Çin beylerinin adını aldı. Böylece Çin kağanının buyruğuna girildi...” 

Kaşgarlı Mahmut 11. yüzyılda Karahanlı köylerinde, kentlerinde halkın arasına girerek topladığı sözcükleri, deyimleri, atasözlerini bir araya getirdi. O birikimle Divanü Lugat’it Türk adıyla üç ciltlik bir sözlük yaptı. Böylece Türkçeyi Arapçanın, Farsçanın önüne çıkardı: 

“Şarları (şehirleri), çölleri baştanbaşa dolaştım. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarının dillerini, kafiyelerini derleyip onlardan yararlandım. Boylardan birinin dilini de benimseyerek, topladığım sözcükleri düzene soktum, onları birbiriyle uyumlu kıldım.” 

DİLSEL GELİŞME

Dil gelişiminde toplumun her bireyinin emeği, payı vardır. Dil ancak bu yolla kavramsal değer taşır, işlevini yerine getirir. Alman dilinde bu başarılmıştır. Martin Luther, Latince İncil’i Almancaya çevirerek halkın dinini kendi dilinden anlamasını sağladı. 

Grimm Kardeşler yüzlerce masalı yeniden yazdı. Bununla da kalmadı, 30 ciltlik Deutsches Wörterbuch’u (Almanca Sözlük) kazandırdı dillerine. 

DİL DEVRİMİ 

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Cumhuriyet ilan edildi. Bu evrede ilk önce Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kuruldu. Atatürk, bunu şu nedenlere bağlıyor: 

“Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin.” 

Atatürk’ün, toplantılarına katıldığı Türk Dil Kurumu, öncelikle dilcilerin, yazarların, halktan kişilerin katılımıyla, Arapça, Farsça sözcüklerin karşılığı olabilecek içerikte sözcükler üreterek, bugün de elimizin altında tuttuğumuz bir Türkçe Sözlük ortaya koymuştur. 

DERLEME SÖZLÜĞÜ

Türk Dil Kurumu bunu sürdürmüş, 9 yüzyıl sonra Kaşgarlı Mahmut’tan esinlenerek dilbilimcileri, yazarları, öğretmenleri, hatta öğrencileri etkinliğine katarak dünyamıza ciltlerce Derleme Sözlüğü’nü kazandırdı. 

Çalışma alanının ne denli geniş olduğu şundan belli ki 1952’de Köy Enstitüsü öğrencisi olan ben, o dilsel imeceye katılmış, Elazığ’ın Ağın ilçesindeki anamın kullandığı sözcükleri toparlayıp Türk Dil Kurumu’na göndermiştim. 

Türk Dil Kurumu Başkanı Agâh Sırrı Levend Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri adlı kitabını bana armağan etmişti.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Benlik arayışları 19 Nisan 2024
Romeo ve Juliet 12 Nisan 2024
Çocuk gönüllü bir şair 5 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Adaletsizlikler iktidarı zorluyor
Özdemir İnce
Özdemir İnce R.T. Erdoğan Öğrenim Birliği’ne karşı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Saray suçlu arıyor, 900 milyar borca bak diyen yok mu?
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen ‘Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez’
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Kızgın Boğa
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Yerel
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Boykota çağrı: Yahu makarna da 800 lira olur mu?
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu 1921 Anayasası mı dediniz?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li Arınç, MHP’li adayın desteklenmesini eleştirdi, Erdoğan tepki gösterdi: Manisa’da ne yapacaktık?

AKP’li Arınç, MHP’li adayın desteklenmesini eleştirdi, Erdoğan tepki gösterdi: Manisa’da ne yapacaktık?
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu

Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'

Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'

Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu