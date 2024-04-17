Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu
Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Köy Enstitüleri destanı

17 Nisan 2024 Çarşamba

Bugün Türk Eğitim Tarihimizin olağanüstü başarı hikayesi Köy Enstitülerinin kuruluşunun 84. yıldönümü.

Dünya’da benzeri görülmemiş bir örnek oluşturup dünya çapında birçok akademik inceleme ve araştırmaya örnek olan ve Türkiye’nin 1940’lardaki kültür yaşamına damgasını vuran bu destan 84 yıl önce bugün, 2.Dünya Savaşı’nın Türkiye’yi dar bir kıskaca aldığı o en zor dönemde yazıldı.

Köylü aydınlandı. Köylü toprak ağalarının, üfürükçülerin, din tacirlerinin esaretinden kurtuldu. Köylü yeteneklerinin, becerilerinin, gücünün farkına vardı. Köylü engin ve entellektüel aydın oldu ve Cumhuriyet yönetiminin toplum yapısını yönlendirdi.

Eğitim ilkelerinin ustaca düzenlendiği, tam anlamıyla bir kişilik eğitiminden yana olan, en yüce değerin insan olarak kabul edildiği, insanları din, dil, cins, ırk ayrımı gözetmeksizin bir değer ve birey olarak kabul eden Köy Enstitüleri; ast-üst ilişkisi yerine birlikte iş başarma anlayışını, “hesap sorma” yerine “hesaplaşma” anlayışını benimseyen bir eğitim sistemiydi.

Eğitim ilkelerinin ustaca düzenlendiği, tam anlamıyla bir kişilik eğitiminden yana olan, en yüce değerin insan olarak kabul edildiği, insanları din, dil, cins, ırk ayrımı gözetmeksizin bir değer ve birey olarak kabul eden Köy Enstitüleri; ast-üst ilişkisi yerine birlikte iş başarma anlayışını, “hesap sorma” yerine “hesaplaşma” anlayışını benimseyen bir eğitim sistemiydi. 

TEK REHBER BİLİMDİ

Fonksiyonel bir örgütlenme üzerine kurulu olan Köy Enstitülerinde üstler astları, büyükler küçükleri ezmezdi ve herkesin gücüne göre bir ödevi ve görevi vardı. Enstitülerin her biri hareketli, canlı, üretken, iyimser ve mutlu insanlar yetiştiren birer okuldu.

Gerçek rehberin bilim olduğu, öğrenmenin merak, araştırma, eleştirme ve sorgulamayla gerçekleştiği bu sistemde din hakkında bilgi verildiği halde din eğitiminden ve inanç aşılamaktan sakınılırdı.

Enstitülerden birinde öğrenciler fen bilgisi dersinde aldıkları teorik bilgiyle kendi sulama kanallarını oluşturarak eğitim gördükleri çiftliklere sulama suyu getirirken diğer enstitülerdeki öğrenciler daha fazla balık üretimi için araştırma yapıyor, kurdukları balık üretim çiftliklerindeki balıkları satıp oradan aldıkları paralarla enstitülerinin tadilatı için bütçe yaratıyordu. O esnada bir başka enstitüdeki öğrenciler ise ağaç dikimi, dikiş nakış üzerine uzmanlaşıyor, ağaçlardan daha fazla meyve elde edilmesini sağlamak ve enstitülerin kıyafetlerini dikmek üzre örgütleniyorlardı. Okullar arası farklılık değil eşitlik ve dayanışma vardı.

Köy Enstitüleri’nde okul kitapları ve bilgi sadece bir araçtı. Bu araç öğrencinin yaratıcılığını ve merakını uyandırmak, onlara bazı çalışma ve düşünme metotları edindirmek için kullanılırdı. Her insanın, sadece akademik değil müzik, spor, sanat yönünden de gelişimine önem verilirdi. Mesela köylerde büyümüş öğrencilere klasik müzik enstrümanları ve geleneksel sazları çalması öğretilirdi. Köy enstitüleri öğrencileri her sene 25 tane klasik romanı okumakla sorumluydu. Böylece zeki ve yetenekli köy çocuklarından engin ve entellektüel aydınlar yetişmesi amaçlanırdı.

Yıl 2024… 46 yılda 25 tane Milli Eğitim Bakanı’nın değiştiği ülkemizde üstün teknolojiye ve onlarca imkana rağmen yap boza döndürdüğümüz bozuk eğitim düzenimizle dünyada sondan beşinciyiz.

Yıl 1940… Ekonomik sıkıntıların, yetersiz endüstrinin, pahalılığın, karaborsanın olduğu ve 2.Dünya Savaşı’nın Türkiye’yi dar bir kıskaca aldığı o yıllarda bir avuç aydının önderliğinde tüm dünyaya örnek teşkil eden eşsiz bir eğitim destanı yazmışız.

Bu ülkenin çeyrek asırlık eğitimcisi olarak yıllardır sahnelerde, kürsülerde, ekranlarda Köy Enstitülerini ve Türk halkını aydınlığa götüren kültürel meşalenin ateşini yakan o aydınlanma devrimcilerini, HASAN ALİ YÜCEL’i, İSMAİL HAKKI TONGUÇ’u anlatıyorum.

O günleri, o yılları, o insanları her anlattığımda her yazdığımda ve bugünlerden o yıllara her baktığımda hissettiğim iki farklı duygu var.

Önce büyük bir gurur ve şükran.

Hemen sonrasında ise tarifsiz bir yoksunluk ve burukluk.


köy enstitüleri

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Köy Enstitüleri destanı 17 Nisan 2024
Teşekkürler Atam, bize verdiğin tüm haklar için 5 Aralık 2023
Orda Bir Köy Var Uzakta 17 Ekim 2023

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen Seçimler ve anketler
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Halil Konakcı’nın ağzına sakız olanlar
Olaylar Ve Görüşler
Onlar yaşayarak ve yaparak öğrendiler - Prof. Dr. Sabri Çakır
Olaylar Ve Görüşler
Laik ve demokratik eğitim anlayışı - Orhan Aydemir
Olaylar Ve Görüşler
İnsanlar vardır, izinden gidilir - Abdullah Yüksel
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan ‘Bekle’ dedi, o da bekledi
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Zafer sorumluluğu...
Sinan Meydan
Sinan Meydan Sinan Meydan ile tarihten günümüze: Köy enstitüleri
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Devlet suç işliyor
Jale Özgentürk
Jale Özgentürk Harç bitti yapı paydos
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Ekmek yoksa ıstakoz ye!
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Yerel seçim sonuç analizi
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu Gürer Aykal ve CRR Senfoni
Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu
Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu Köy Enstitüleri destanı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

Tevfik Göksu'nun İBB AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi
Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!
Sandıkta eriyen Bahçeli, CHP'nin seçim başarısını hedef aldı: 'Hasbelkader ulaştıkları sonuçlar...'

Sandıkta eriyen Bahçeli, CHP'nin seçim başarısını hedef aldı: 'Hasbelkader ulaştıkları sonuçlar...'
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu

Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu
Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davayı izlemek için heyet görevlendirdi

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davayı izlemek için heyet görevlendirdi
Necmettin Batırel’in tepki çeken sözleri: ‘Şakkadanak satarım’ın ardından yeni çıkış

Necmettin Batırel’in tepki çeken sözleri: ‘Şakkadanak satarım’ın ardından yeni çıkış
İsrail devlet televizyonu açıkladı: Hava Kuvvetleri İran'a olası bir saldırı için hazırlıklarını bitirdi

İsrail devlet televizyonu açıkladı: Hava Kuvvetleri İran'a olası bir saldırı için hazırlıklarını bitirdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı