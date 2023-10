Halk Cumhuriyete sahip çıktı

31 Ekim 2023 Salı

29 Ekim 2023 Pazar günü bütün yurtta, tüm Anadolu ve Trakya’da, her il, her ilçe ve her bucakta Cumhuriyetin 100. yıldönümü halk tarafından coşkuyla kutlandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi kutlama yapılmaması için bir bahane üretildi. İsrail-Hamas çatışması nedeniyle bazı resmi tören ve etkinlikler iptal edildi. Ayrıca 29 Ekim 2023’ten bir gün önce Filistin mitingi yapıldı. 100. yıl kutlamalarının sönük geçmesi için her türlü resmi önlem alındı.

Buna karşın halk, büyük bir coşkuyla 29 Ekim’i unutmadığını gösterdi. Bütün binalar, dükkânlar, sokaklar bayraklarla donatıldı.

Yurttaşlar büyük bir coşkuyla Anıtkabir’e koştular. Milyonlarca insan yaşlı ve genç demeden yanlarına çocuklarını da alarak sokakları, meydanları doldurdu.

Siyasal iktidarın Cumhuriyetin 100. yıldönümü kutlamalarını geçiştirme politikasına karşı çıkıp yurdun her köşesinde genç, yaşlı, işçi, köylü, zengin, fakir, memur, esnaf tüm halk duruma el koyuyordu.

Açıkçası halk, resmi politikaya karşı geliyor ve bizzat Cumhuriyete sahip çıkıyordu.

Dünyanın neresinde olursa olsun cumhuriyet yönetim modeli 100. yılına ulaşmışsa, o ülkenin iktidarı ve bizzat devlet büyük törenler yapar. Çünkü 100 yıl önemli bir aşamadır. Bugünün siyasal iktidarı, yukarıda belirtildiği gibi 100. yıldönümü için de bahane üretmekten geri durmadı.

Ancak üretilen tüm bahaneler tersine döndü. Halk coşkun bir sel gibi tüm bahaneleri aşıp geçti. Bu toplumsal harekette, CHP’li belediyeler de kendilerine düşen görevi olumlu bir biçimde yerine getirdiler.

Halkın bu hareketi, Cumhuriyetin tüm halk katmanları tarafından coşkuyla kutlanması, Cumhuriyete sahip çıkması büyük bir toplumsal (sosyolojik) olaydır.

Bu toplumsal eylem, Cumhuriyet modelinin dönülmez olduğunu gösteren çok önemli bir harekettir. Pazar günü halkın coşkulu ve istekli kutlama hareketi, kuşkusuz gerek devlet mekanizması gerek siyasal iktidar gerekse Cumhuriyete karşı olan oluşumlar tarafından da izlenmiştir. Halkın bu hareketi artık dikkate alınmak zorundadır. Çünkü ulus bilinci açık bir biçimde canlanmış oluyor…

100. yıl kutlamalarının coşkusu toplumsal karamsarlığı ve umutsuzluğu da dağıtmıştır.