24 Ocak 2024 Çarşamba

Cumhuriyet gazetesinin simge yazarlarından Uğur Mumcu’nun siyasi bir cinayete kurban edilerek öldürülüşü ve aramızdan ayrılışının yıldönümüdür.

Uğur Mumcu’nun yaşamına son verilmesi Türkiye’nin demokrasi mücadelesi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Atatürk’ün Aydınlanma Devrimlerinden, çağdaşlaşma amaçlarından koparılıp toplumun kutuplaştırılmasını amaçlayan, din kurallarının egemen olduğu bir yapının kurulmasının yollarını açmak için bu cinayet işlenmiştir. Bu olay 1980 askeri darbesiyle planlanan Türkiye’nin parçalanması projesinin önemli bir parçasıdır.

Sadece Uğur Mumcu değil Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Onat Kutlar, Cavit Orhan Tütengil ve Ahmet Taner Kışlalı da aynı amaç için, aynı metotlarla yaşamdan koparıldılar. Unutulmasın ki tüm bu Atatürkçü aydın kişiler Cumhuriyet gazetesi yazarlarıdır.

Tüm bunlara karşın Cumhuriyet gazetesini susturamadılar. İlhan Selçuk ve çalışma arkadaşları, gazeteyi temel ilkeleriyle yayımlamayı sürdürdüler.

2010 yılında İlhan Selçuk’un vefatından sonra Cumhuriyet gazetesi karşılaştığı çeşitli zorlukları okuyucularının, emekçilerinin dayanışması sayesinde aşmış ve gazetemizi bugünlere getirmiştir. Son kale Cumhuriyet, tüm bu zorlukların ve baskıların üstesinden gelmiştir.

İlhan Selçuk yıllarca Aydınlanma Devrimlerini, ümmetten vatandaşlığa geçişi ve Atatürkçülüğü her gün yılmadan savunmuştur.

Uğur Mumcu, “Ben Atatürkçüyüm, ben antiemperyalistim, ben terörün, yolsuzluk yapanların, vurguncuların karşısındayım” demiştir.

Bugün Cumhuriyet gazetesi Nadir Nadi, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu çizgisinde hiçbir etki altında kalmadan, siyasal ve ekonomik baskılara karşın yayınını yılmadan sürdürüyor.

Türkiye’de son yıllarda çok önemli toplumsal bir gelişme var. Her kesimden aydınlar, Atatürkçüler, solcular ile emekçiler Atatürk’ün açtığı laik ve çağdaş toplum hedefinde birleşiyorlar. Cumhuriyet bu önemli toplumsal gelişmede öncülük yapmaktadır.

Temel ilkelerimizi bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz. Cumhuriyet gazetesi ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunur, her türlü teröre karşıdır. Cumhuriyet gazetesi din devletine karşıdır. Atatürk’ün Aydınlanma Devrimlerinin, laiklik ilkesinin ve çağdaşlaşmanın yılmaz savunucusudur.

Cumhuriyet gazetesi emperyalizmin Ortadoğu’daki tüm oyunlarına karşıdır. Cumhuriyet gazetesi tam demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanır, savunur. Emek en yüce değerdir ilkesi gereğince çalışanların, emekçilerin ve emeklilerin yanındadır. Son kale Cumhuriyet Nadir Nadi, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu çizgisinde yoluna yılmadan devam edecektir.