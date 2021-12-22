404 bulunamadı!

22 Aralık 2021 Çarşamba

Galatasaray, Adana Demirspor karşısında yeni bir macera deniyor. İki bekin son dönemde oyuna hiçbir katkısı olmaması gerçeğinden yola çıkarak, teknik diziliş 4-3-3, iki bek de Ömer Bayram ve Oğulcan ile “güncellenmiş”. Ancak bu güncelleme, maç başlar başlamaz “404 Not Found/Bulunamadı” hatası veriyor. Bu hata, maç boyunca devam ediyor. Galatasaray’ın hızlı çıkma ve rakibi bunaltma arzusu, Adana Demirspor’un sağlam defansı ve yetenekli orta sahası içinde eriyip gidiyor. Buna karşılık 4-2-3-1’lik dizilişinde Adana Demirspor ilk yarıda Galatasaray’ı yıpratsa da tam zorlayamıyor. İkinci yarıda İtalyan teknik adam çok basit bir müdahale yapıyor oyuna. Vargas’ın yerini değiştiriyor. Bu değişiklik onlar adına birbirine “iletilemeyen” kodları anında doğru yerlere yollamaya başlıyor. Sonuç? Ev sahibi peş peşe iki gol buluyor. İlkinde 53’te Vargas’ın asistini Yunus ağlara yolluyor, ikincisinde 58’de Galatasaray savunmasına rağmen ayakta kalan Vargas (yine) topu Yunus’la buluşturuyor ve o da (yine) golü atıyor. Galatasaray, oyuncu değişiklikleriyle oyunu hareketlendirmeye çalışıyor. Bulduğu net pozisyonlar Adana Demirspor kalecisine ve savunmasına takılıyor ya da başka bir bakış açısıyla Galatasaraylı futbolcular son vuruşlarda imkânsızı başararak taraftarının sabrını zorluyor! Özetle bir kez daha 90 dakikada yapması gerekenleri 30 dakikaya sığdırmaya çalışma konusunda Galatasaray istediğini elde edemiyor. Tabelaya yansıyan sonuç Galatasaray adına büyük bir “System Error/Sistem hatası”nı yansıtıyor. Şampiyonluk ufukta yavaş yavaş flulaşırken, kazanmayı özleyen Galatasaray’a küçük değil sistemsel bir güncelleme gerekiyor.