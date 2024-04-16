Kazanç ve kayıp

16 Nisan 2024 Salı

Alanyaspor öyle bir başlıyor ki karşılaşmaya sanki iki kat fazla futbolcuya sahip. Galatasaray’ın açıklarını kusursuzca yakalıyor, iğne deliğinden geçecek pasları Yusuf, Efecan ve Oğuz’a incelikle ulaştırıyor, ağır aheste atağa kalkmışken birden topu kendi sahalarında gören Galatasaraylı futbolcuları epey bir yoruyorlar. Fırsat da yakalıyorlar. Ancak şanssızlıkları Nelsson! Futbolcu tam 4 kritik pozisyona geçit vermiyor. Takımın geri kalanına gelince. SarıKırmızılıların o ünlü motivasyon kelamı “Konsantrasyon” yanına “Motivasyon”u da almış İstanbul’da kalmış. Maçın kaderini ise Okan Buruk ve Barış Alper değiştiriyor. Genelde oyuna müdahale için 60’lı dakikaları bekleyen Okan Hoca, bu kez erken bir hamle yapıyor. Kaan ve Ziyech’i alıyor. Bu değişikliklerle pozisyon üretmekte kısır kalsa da Galatasaray rakibinin bütün paslarını kesmeyi onları kendi sahasına hapsetmeyi başarıyor. Aranan goller ise maçın adamı olan Barış Alper’in tamamen kendi çabasıyla yarattığı iki vuruştan (56 ve 72) ve de Ziyech’in 61’de ceza sahasının dışında vurduğu kusursuz şuttan geliyor. Paketi Icardi 83’te tamamlıyor. Galatasaray kendi kayıplarından bir kazanç yaratmayı başarıyor ve liderlik koltuğunda güvenle oturmaya devam ediyor.



BURUK’A KOŞTU

- Maçın kahramanı Barış Alper Yılmaz, attığı ilk golden sonra yedek kulübesine koşup teknik direktör Okan Buruk’u kucaklayarak sevincini yaşadı.

