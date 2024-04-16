Kazanç ve kayıp
Alanyaspor öyle bir başlıyor ki
karşılaşmaya sanki iki kat fazla
futbolcuya sahip. Galatasaray’ın
açıklarını kusursuzca yakalıyor, iğne
deliğinden geçecek pasları Yusuf, Efecan ve
Oğuz’a incelikle ulaştırıyor, ağır aheste atağa
kalkmışken birden topu kendi sahalarında
gören Galatasaraylı futbolcuları epey bir
yoruyorlar. Fırsat da yakalıyorlar. Ancak
şanssızlıkları Nelsson! Futbolcu
tam 4 kritik
pozisyona geçit
vermiyor. Takımın
geri kalanına
gelince. SarıKırmızılıların o
ünlü motivasyon
kelamı
“Konsantrasyon”
yanına “Motivasyon”u da almış İstanbul’da
kalmış. Maçın kaderini ise Okan Buruk ve
Barış Alper değiştiriyor. Genelde oyuna
müdahale için 60’lı dakikaları bekleyen Okan
Hoca, bu kez erken bir hamle yapıyor. Kaan
ve Ziyech’i alıyor. Bu değişikliklerle pozisyon
üretmekte kısır kalsa da Galatasaray rakibinin
bütün paslarını kesmeyi onları kendi sahasına
hapsetmeyi başarıyor. Aranan goller ise maçın
adamı olan Barış Alper’in tamamen kendi
çabasıyla yarattığı iki vuruştan (56 ve 72) ve
de Ziyech’in 61’de ceza sahasının dışında
vurduğu kusursuz şuttan geliyor. Paketi
Icardi 83’te tamamlıyor. Galatasaray kendi
kayıplarından bir kazanç yaratmayı başarıyor
ve liderlik koltuğunda güvenle oturmaya
devam ediyor.
BURUK’A KOŞTU
- Maçın kahramanı Barış
Alper Yılmaz, attığı ilk golden sonra yedek
kulübesine koşup teknik direktör Okan
Buruk’u kucaklayarak sevincini yaşadı.
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