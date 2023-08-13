Durgun başlangıç

13 Ağustos 2023 Pazar

Sezonun ilk maçına, Avrupa’daki galibiyetlerinin özgüveni ve kadrosuyla çıkıyor Galatasaray. Ancak siz deyin yol yorgunu (!), biz diyelim konsantrasyon sorunu, oyununu bir türlü oturtamıyor. İsteksiz, amaçsız ve kuvvetsiz, topun peşinde oradan oraya sürükleniyor.

4-2-3-1 teknik dizilişte, 1’in (Bakambu) zaten sahada olduğu söylenemez. 3 de alabildiğine dağınık olunca (Barış-Mertens-Kerem) 2’nin (Oliveira-Berkan) zaten yetersiz çabası yetmiyor. Bu tabloda Galatasaray adına sevindirici olan 4’e pek iş düşmemesi.

Zira ev sahibi Kayserispor’un 4-5-1 teknik taktik dizilişinde yer alan futbolcuların ‘Biraz hareketlenelim de bakarsın gol atarız!’ gibi bir niyeti yok. Hal böyle olunca sıkıcı, pozisyonu olmayan bir maç izlettiriyor hem ev sahibi hem konuk Sarı-Kırmızılı takımlar…

İkinci yarıda iki hocanın da değişiklikleri geliyor peşpeşe… Galatasaray’da özlenen yıldızlar formalarına kavuşuyor ama hiçbiri Galatasaray’ı istediği gole kavuşturamıyor. Kayserispor, Galatasaray’dan bir puan kopartmanın keyfini yaşarken Galatasaray ilk maçında iki puan bırakmanın üzüntüsü ile ayrılıyor sahadan…