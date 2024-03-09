Ebru Kılıçoğlu
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‘Hat-trick yeğen’

09 Mart 2024 Cumartesi

Haftanın açılış maçında misafir ağırlayacak taraf Galatasaray. İlk yarıda bir ‘ağır’lık söz konusu oluyor nitekim ama bu Galatasaray’ın birbirinden güzel gollerle skoru 6-2’ye getirmesinden kaynaklanıyor. Üstelik insanlık için büyükolmasa da kendileri için keyifli rekorlar da kırıyor bazı futbolcular.

Mesela 9’da Köhn ve 31’de Torreira Galatasaray forması altında ilk gollerini atıyorlar. 40-45 ve 63’te biri penaltıdan olmak üzere üç gol atan Demirbay ‘hat-trick’ yapıyor. Ve 85’te Icardi’nin attığı golle Galatasaray bu sezon en gollü maçını oynamış oluyor.

Özetle son iki maçta aksayan noktalar telafi edilmiş Sarı-Kırmızılarda. Yükselen formlarıyla dikkat çeken Mertens-Demirbay ve Torreira ise bu maçta kusursuz bir uyum sergiliyor. Ama skora bakıp da Çaykur Rizespor’un kaderine razı bir futbol sergilediği düşünülmesin.

Zira asla kapanmıyor, oyunu bozmuyor, vazgeçmiyorlar. Biri 38’de Hojer, diğeri 61’de Olawoyin ile iki de gol buluyorlar. Ama şanssızlıkları, attıkları her gole Galatasaray’ın hızlı cevap vermesi.

Her ne kadar takım halinde iyi olsa da Sarı-Kırmızılılar, maçın adamı tartışmasız Galatasaray’ın ‘Dayısı’ Demirbay. Adeta ekranların ‘dayısı’ Ramiz’in ‘Senin yerinden oynatamadığın taşlar var yeğen ama benim yok’ sözünü bugün sahada futboluyla tekrarlıyor.


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