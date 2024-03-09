‘Hat-trick yeğen’
Haftanın açılış maçında misafir ağırlayacak taraf Galatasaray. İlk yarıda bir ‘ağır’lık söz konusu oluyor nitekim ama bu Galatasaray’ın birbirinden güzel gollerle skoru 6-2’ye getirmesinden kaynaklanıyor. Üstelik insanlık için büyükolmasa da kendileri için keyifli rekorlar da kırıyor bazı futbolcular.
Mesela 9’da Köhn ve 31’de Torreira Galatasaray forması altında ilk gollerini atıyorlar. 40-45 ve 63’te biri penaltıdan olmak üzere üç gol atan Demirbay ‘hat-trick’ yapıyor. Ve 85’te Icardi’nin attığı golle Galatasaray bu sezon en gollü maçını oynamış oluyor.
Özetle son iki maçta aksayan noktalar telafi edilmiş Sarı-Kırmızılarda. Yükselen formlarıyla dikkat çeken Mertens-Demirbay ve Torreira ise bu maçta kusursuz bir uyum sergiliyor. Ama skora bakıp da Çaykur Rizespor’un kaderine razı bir futbol sergilediği düşünülmesin.
Zira asla kapanmıyor, oyunu bozmuyor, vazgeçmiyorlar. Biri 38’de Hojer, diğeri 61’de Olawoyin ile iki de gol buluyorlar. Ama şanssızlıkları, attıkları her gole Galatasaray’ın hızlı cevap vermesi.
Her ne kadar takım halinde iyi olsa da Sarı-Kırmızılılar, maçın adamı tartışmasız Galatasaray’ın ‘Dayısı’ Demirbay. Adeta ekranların ‘dayısı’ Ramiz’in ‘Senin yerinden oynatamadığın taşlar var yeğen ama benim yok’ sözünü bugün sahada futboluyla tekrarlıyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- 13'üncü kez gelen Yaren leylek, eşi Nazlı ile de buluştu
- Oto tamir ustası kadınlar anlattı
- Eyüplü seçmenden Akşener'e sitem...
- Fatih'te Mahir Polat'a yoğun ilgi: AK Partiliyim ama...
- Flamingolar bu sene erken geldi...
- Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu unutamadı
- İmamoğlu cebinden 200 TL çıkardı
- Erdoğan itiraf etti
- Murat Kurum'a çok sert sözler: Sığ, düzeysiz...
- İmamoğlu’ndan Kurum’a ‘Gazze’ye yardım’ daveti
En Çok Okunan Haberler
-
- Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları...
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
- Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- 'Fatih Terim'e para verdim'
- Gram altın rekor tazeledi!
- 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'
- 1300 yıllık mezardan paha biçilmez hazineler çıktı!