Sürprizsiz
Bol gollü Kayserispor maçının ardından, “Temposu düşecek mi?” sorusu var herkesin aklında Galatasaray için. Ersun Yanal’ın 4-3-3 taktik dizilişle oynayan Alanyaspor’u karşısında gerçekten de maça ağırlığını koyamıyor Sarı-Kırmızılı takım. Son maçta hepsi yüksek performansla oynamış olan G.Saraylı futbolcular bu karşılaşmada “yeteri kadar” oynamaya karar vermişler adeta. 14. dakikadaki Abdülkerim’in kafa golünden önce de gol geldikten sonra da değişmiyor bu tablo. Zaten üç dakika sonra Alanyaspor lehine çalınan penaltıyı Efecan ağlara yolluyor. Skor eşitleniyor. Oyun başladığı tek düzeliğe dönüyor. Bu tabloda, Galatasaray’ın sevdiği uzun toplara izin vermeyen Alanyaspor’un oyun kurgusu da etkili.
Galatasaray’ın pozisyon fakiri olduğu kısır oyunda, “sürpriz gol” Icardi’den geliyor. 42. dakikada Mertens’in asistini ustaca ağlara yolluyor. Gerçi Icardi söz konusu olduğunda çok da sürpriz denemez. Bu golle beraber, tablo değişiyor. İlk yarıda “aktif dinlenmesini” tamamlayan Sarı-Kırmızılı ekip ikinci devrede direksiyonu devralıyor. Alanyaspor oyundan düşmese de gol yollarında çok da üretken değil. Üzerine Galatasaray’ın Mertens (48) ve Rashica (63) ile bulduğu gollere de engel olamıyor. Galatasaray, oynayacağı zorlu maçlar öncesinde liderlik koltuğunun verdiği özgüvenle, Alanyaspor mücadelesini sürprizsiz olarak geçiyor.
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