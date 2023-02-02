Tutkulu ve kararlı
İki takımdan birinin derdi zirveyi korumak diğerinin dipten çıkmak olunca hızlı çekim bir oyun yansıyor sahaya. G.Saray’da önceki haftalara göre takım oyunu daha geri planda.
Rakibi üzerinde baskı kuruyor ancak istediği kadar yıpratıcı olamıyor. Ümraniye katı bir kontratak taktiğiyle oynuyor. Yoğun savunmasına ek, hızlı oyuncuları var. Onlardan topu kapan da kendini Muslera’nın önünde buluyor! Tabii bunda Ümraniyespor’un rakibinin ‘bug’ını bulmasının etkisi büyük: Emre! Onun kanadını Geraldo hızlı tren yolu gibi kullanıyor! Nitekim 11. dakikada Umut’un attığı golün asisti ona ait. G.Saray da yerinde saymıyor! Kaleci Orkun’un etkili kurtarışlarına takılan gol girişimleri, 32’de Abdülkerim’le amacına ulaşıyor. Ama keyfini süremeden 39’da Oğuz’un golüyle yine geriye düşüyor Cim-Bom. İki takımın da çok net pozisyonları var. Bunların ağları bulmamasının iki açıklaması var: Muslera ve Orkun! İkinci yarıda artan G.Saray baskısı Ümraniye’yi hataya zorluyor. 60’ta elle oynama nedeniyle verilen penaltıyı Icardi gole çevirip skoru eşitliyor. 77’de Avounou ikinci sarıdan kırmızı kart görünce G.Saray iyice rahatlıyor. Boğucu hale gelen baskısı sonunda beklenen gol 83’te Icardi ile geliyor. İki kez geriye düşen G.Saray, hızlı, tutkulu, kararlı, ‘yürüyeduruyor’...
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