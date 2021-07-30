Şair sivil darbeyi yazdığında...

30 Temmuz 2021 Cuma

Şairler bir toplumun en duyarlı üyeleridir:

Olayların bir bölümünü önceden kestirir, kimsenin fark etmediği değişme ve gelişmeleri herkesten önce hisseder ve bunlardan etkilenirler.

Ünlü şairimiz Ataol Behramoğlu, 2014’te Kırmızı Kedi tarafından yeni basımı yapılan “Sivil Darbe” adlı kitabına bir şiirle başlıyor:

KARA BİR RÜZGÂR

Kara bir rüzgârdı üstünde bir yurdun,

Kara bir vicdan, kapkara.

Esip durdu hışım gibi, taun gibi;

Akla düşman, aydınlığa.

*

Kara bir rüzgârdı, kötücül, zalim,

Daha doğmadan söndüren tomurcuğu.

Genç kızın ergenlik düşüne düşman,

Bebek bakışındaki meraka.

*

Kara bir rüzgârdı, kara kalpli,

Mağaralarda beslenmişti,

Yarasalardan esinlenmişti,

Nefretle bilenmişti, hınçla.

*

Kara bir rüzgârdı, geçtiği her yerde

Zehirliyordu iyi ve canlı ne varsa;

Aydınlık uç vermesin diye

O topraklarda bir daha.

*

Kara bir rüzgârdı, hiçbir şey

Daha ölümcül olamazdı ondan;

İnsanın sapkınlığıydı çünkü;

İnsan görünümlü, insana düşman.

*

Kara bir rüzgârdı, zifir kara,

Uçurum gibi açılmıştı ağzı;

Esti üzerinde toplulukların,

Boyun eğmiş, yazgıya razı.

*

Kara bir rüzgârdı, can alıcı,

Yedeğinde cellatlar, mezbahalar, cezaevleri;

Buyruğunda kara büyü, kara ruh, kararmış adalet,

Elinde ölüm terazisi, cinayet kılıcı.

*

Kara bir rüzgârdı, esmekte hâlâ,

Karanlık saçarak, kötülük ve riya;

Gömmek için iskelet elleriyle

Bir ülkeyi dönüşsüz karanlığa.

*

Ataol Behramoğlu

14 Ocak 2012

Cumhuriyet Gazetesi.

***

Ataol Behramoğlu çok iyi bir şair, dürüst ve başarılı bir yazardır.

Bu kitapta AKP’nin “Sivil Darbe” sürecine ilişkin yazılarını toplamış.

Galiba iktidarın gidişine “Sivil Darbe” teşhisini ilk koyan kişi Ataol’dur.

Bakın daha 4 Ekim 2003 tarihinde ne yazmış?

“Bizde ‘darbe’ sözcüğü ‘asker’i çağrıştırır... Geçen günlerde bir gazeteci arkadaş bir TV programında ‘sivil darbe’ deyimini kullandı... Ona göre, DEHAP’ın yargılanma sürecinde olup bitenler AKP’ye karşı bir sivil darbeye benziyordu...

Aynı günlerde ‘sivil darbe’ sözcükleri benim de zihnimden geçmişti... Fakat bambaşka bir ‘bağlam’da...

Bence AKP’nin kendisi bir sivil darbe girişimi içindedir... AKP’nin yaptıkları, yapmaya çalıştıkları ancak ve sadece ‘sivil darbe’ sözcükleriyle nitelenebilir.

Tabii, henüz girişim sürecindeki bir sivil darbe...”

Sevgili Ataol, AKP’nin “teşebbüsünü”, iktidarın daha birinci yılında teşhis etmiş.

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7 Aralık 2003’te, yine daha AKP iktidarının ilk yılının sonunda “Ilımlı İslam” konusunda da şöyle diyor:

“Bunun (‘Ilımlı İslamın’ E.K.) bir adım ötesi, yaftası ne olursa olsun, İslam Cumhuriyeti’dir.

Amaç da hedef de budur.

Çünkü siyasetleşen din, ılımlı kalamaz.

Yasalar ya laik, demokrat, ya dinsel nitelikli olur.

Bunun (siyaset bilimince keşfedilmiş) bir orta yolu yoktur.

Çünkü eşyanın tabiatına aykırıdır.

AKP iktidarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir İslam cumhuriyetine dönüştürülmesi yolunda, bu amaç sahiplerinin yakın tarihimizde elde ettiği en büyük kazanımdır.”

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29 Kasım 2008’de, yani yaklaşık 13 yıl kadar önce ise sanki bugünleri betimliyor:

“İkinci Cumhuriyetçiler hedeflerine ulaştılar. Atatürk Cumhuriyeti artık laftan ibarettir.

Anayasa Mahkemesi vb. bir iki pürüz de ortadan kaldırıldıktan sonra sivil darbe hedefine bütünüyle ulaşmış olacaktır.

ABD güdümünde ve bir bölümü Türkiye topraklarında bir Kürt devleti...

Geri kalan bölgede ‘sayın başbakan’lıktan ‘sayın başkan’lık sistemine geçiş ve -adından Türk ya da Türkiye sözcüğü büyük olasılıkla çıkarılıp atılacak- ılımlı İslam yönetimi...

Demokrasinin ve aydınlanmanın temel değerlerini savundukları için F tipi cezaevlerine tıkılacak sivil ya da asker aydınlar...

Sürüleştirilmiş halk yığınları ve ‘aydın’ olarak da aydınlanma bilinci tümüyle karartılmış bir teknokrat kalabalığı...

İkinci Cumhuriyetçilerin ve siyasal uzantıları olan sivil darbecilerin hedefleri bunlar değil miydi?

Ulaşmadılar mı dersiniz?...”

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Herkesin okuması gereken Ataol Behramoğlu’nun kitabı, gelecek kuşaklara bir “ibret belgesi” niteliğiyle kalacaktır:

Adım adım gelişen bir “sivil darbenin” öyküsü olarak.