06 Eylül 2021 Pazartesi

Herhalde bu duayı yapmıştır Diyanet İşleri Başkanı, Yargıtay binasının açılışında.

Partili Cumhurbaşkanı da Yargıtay Başkanı da elleri göğe açık, başları eğik katıldıkları bu duaya “amin” demişlerdir herhalde.

“Bize adalet nasip eyle Allahım!”

17-25 Aralık 2013 tarihinde ortaya çıkan, zamanın dört bakanının suçlandığı olayda adı geçenlerden birisi olan Erdoğan Bayraktar “Ne yaptımsa Başbakan’ın emriyle yaptım” diyerek Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret etmişti.

Saray’a çağrılıp görüşülen E. Bayraktar ifadesini geri almış, R.T. Erdoğan’ın işe karışmasıyla olay kapatılmış, dört bakan da “Yüce Divan”a gitmekten kurtulmuşlardı.

Böylece adalet bir kez daha susturulmuş, bakanlar istifa ederek gözden uzaklaştırılmış, konunun üstü örtülmüştü.

Şimdi gene ne olduysa Erdoğan Bayraktar konuşmuş, arkadan gene sözlerini tevil etmiştir.

Onun için de Diyanet İşleri Başkanı’nın “Bize adalet nasip eyle Allahım” diye ettiği dua çok yerinde olmuştur.

Aslında pek çok konuda dualar edilmiş ama bu duaların kabul olup olmadığı da pek anlaşılamamıştır.

Ünlü “yağmur duası” kuraklığa karşı yapılır da kabul edilir mi, belli olmaz.

GÜNÜMÜZÜN DUALARI

Korona salgınında da “korona duası” edilmiş, Allah’a yakarılan duanın koruyucu olması beklenirken aşı olmayanların yoğun bakımları doldurması, bilimin gerçeğini yeniden hatırlatmıştır.

Yoğun bakımdaki aşı olmayanların “Pişmanım, onun bunun sözüne bakıp aşı olmadım ama ne olur herkes aşı olsun” diyerek dile getirdiği gerçekler ortada.

“Korona duası”, “korona muskası” türü bilinmeze sığınmaların işe yaramadığı her gün biraz daha ortaya çıkıyor.

DOLAR DUASINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Doların yükselişine karşı da dua edildiğini bilmiyor olabilirsiniz. Ama o da yapıldı.

Doların yükselişi için söylenenleri biliyor olmalısınız.

Türkiye ekonomisinin şahlanışını kıskanan dış çevreler doları yükselterek bu başarının önünü kesmeye çalıştılar.

Savı yayıldı ortalığa.

Oysa ekonomistler ortaya koydular ki doların yükselişi uygulanan ekonomik politikaların sonucudur.

İşte, “Faizi düşük tutarsanız dolar yükselir” dediler.

Öte yandan ekonomiyi çok iyi bildiğini söyleyen partili Cumhurbaşkanı Erdoğan “yüksek faiz enflasyonun nedenidir” diye faizlerin düşük tutulmasını buyurdu. Bunu yapmayan Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldı.

Ama pazar ekonomisi öyle emir falan dinlemiyor, dolar yükseldi ve dolarla gelen her şey yüksek zamlara mahkûm oldu.

Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, buna bağlı olan ulaşım, her şey yükselen zamlarla pahalılaştı.

İş kaldı Allah’a dua edip doların yükselmesini önlemeye.

Ama bu duanın kabul edildiğini dua edenler de göremiyor olmalı.

EĞİTİMDE DUA

Büyükanneler sınava giden torunlarının arkasından “Allahım, sen bu çocuğa zihin açıklığı ver” diye dua ederler.

Dua elbette edeni rahatlatır.

Bir anlamda sıkıldığı konuda Tanrı’nın büyük gücünden yardım isteyip sorunun çözümünü beklerler.

Çocuklarının sınavları sırasında yatırlara adak adayanlar, evlenme çağındaki kızlarına hayırlı kısmet bulması için yatır parmaklıklarına niyet bağları bağlayanlar sorunlarının çözümünü beklerler.

Aslında günümüzde duaya gereksinimi olanlar sınava girenlerden çok, üniversiteyi bitirenlerin iş arayanlarıdır.

Partili Cumhurbaşkanımız, “her ile üniversite açmak”la çok iyi bir iş yaptıklarına inanıyor.

“Her ile üniversite açmak” iyi bir şey gibi görünebilir ancak bu üniversitelerin eğitim kalitesini konuşan görülmüyor. Bu üniversiteleri bitiren gençlerin iş bulamaması konuşuluyor ama çözümü bulunamıyor.

Amaç üniversite açmak mıdır, yoksa kaliteli bir eğitimle iyi yetiştirerek ülke gençlerini iş sahibi yapmak mıdır?

Böyle bir hedefiniz olmazsa üniversite açmanız salt siyasal bir hamledir ve eğitime katkısı yok denecek kadar azdır.

Siz bu ülkenin gençlerini heba ediyorsunuz.

Onlar da bunun farkında olduğu için yurtdışına gitmeye çalışıyor.

Hadi bakalım, şimdi de “işsizliğe karşı dua”yı deneyin.

Belki o soruna da faydası olur.

SİZ ÖNCE BU MİLLETE HESAP VERİN

Siz bu dünyanın işlerini çözemiyorsunuz.

Adaleti yok ettiniz, hukuku emir kulu yaptınız.

Ekonomiyi emekçinin cezası yaptınız.

Eğitimi ortaçağa çevirdiniz.

Pahalılık yangın yeri.

İşsizlik bu halkın çilesi oldu.

Yediğiniz kul hakkı ayyuka çıktı.

Siz önce bu millete hesabınızı verin

Hesabınızı verin ki dua etmeye yüzünüz olsun...